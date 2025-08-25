Kate Middleton, gita di famiglia in chiesa a Balmoral. Presenti anche Carlo e Camilla

Kate Middleton e il principe William si sono recati insieme alla famiglia a Crathie Kirk, la chiesa poco lontana dal castello di Balmoral, per assistere alla funzione domenicale

Content e lifestyle editor, copywriter e traduttrice, innamorata delle storie: le legge, le scrive, le cerca. Parla di diversità, inclusione e di ciò che amano le nuove generazioni.

IPA Kate Middleton a Balmoral con la famiglia

Kate Middleton e il Principe William si stanno godendo gli ultimi giorni d’estate nella loro residenza reale di Balmoral, immersi nella quiete delle Highlands scozzesi.

Prima di tornare ai numerosi impegni ufficiali, i Principi di Galles hanno deciso di concedersi un momento di autentico relax familiare partecipando insieme alla funzione religiosa nella pittoresca Crathie Kirk, la chiesa situata poco lontana dal castello.

Un’occasione perfetta per ritrovarsi, lontani dal clamore dei riflettori, e condividere momenti preziosi con i figli George, Charlotte e Louis, ma anche con alcuni membri della Famiglia Reale, tra cui Re Carlo e la Regina Consorte Camilla.

Kate Middleton, la domenica in famiglia a Balmoral

Quella trascorsa il 24 agosto è stata una domenica all’insegna della famiglia e della tradizione per i reali del Regno Unito. Dopo le vacanze di luglio in Grecia, Kate e William hanno fatto ritorno nella loro amata Balmoral, luogo che da generazioni rappresenta un rifugio estivo per i reali britannici.

Fin dai tempi della Regina Vittoria, che acquisì la tenuta insieme al Principe Alberto nel 1852, Balmoral è infatti sinonimo di eleganza discreta, natura incontaminata e grande serenità lontano dal frenetico ritmo della vita di corte.

E domenica, pronta a dedicasti a un momento di raccoglimento, la coppia reale ha deciso di partecipare insieme ai propri figli alla funzione religiosa che si è tenuta alla chiesa Crathie Kirk. Kate, elegantemente accompagnata da William a bordo di un’auto nera, ha catturato ancora una volta l’attenzione dei curiosi e dei fotografi presenti nella zona.

IPA

Bellissima e sorridente, la principessa e la sua famiglia sono stati accolti con uno speciale momento militare in alta uniforme: la Balaklava Company del Royal Regiment of Scotland, ha formato una guardia d’onore all’ingresso della chiesa.

IPA

La Famiglia Reale presente alla Crathie Kirk

Ma la funzione non ha visto la presenza solo di Kate, William e dei piccoli principi. All’evento hanno partecipato anche altri membri della Famiglia Reale: hanno fatto capolino dalle loro auto anche Re Carlo e la Regina consorte Camilla, la principessa Anna con il marito Sir Timothy Laurence e il Principe Edoardo e la Duchessa Sophie.

Getty Images

Una domenica che ha visto rafforzarsi i legami tra i componenti della famiglia, mantenendo un’atmosfera di armonia e complicità, a differenza di alcune relazioni più tese con altri membri, come il Principe Andrea e Sarah Ferguson che al momento sembrano non essere troppo graditi dal resto dei famigliari.

Ma il tempo trascorso insieme a Balmoral assume anche un significato pratico: precede il trasferimento dei Principi di Galles nella loro nuova residenza di Forest Lodge, in programma entro la fine dell’anno.

La villa, dotata di otto camere da letto, rappresenta un notevole upgrade rispetto all’attuale Adelaide Cottage, e si trova nel cuore del Windsor Great Park, un’area verde di 4.800 acri a pochi passi dal celebre Castello di Windsor. Il luogo perfetto per portare avanti una quotidianità famigliare più spaziosa insieme a principini.