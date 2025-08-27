Kate Middleton ha messo alla prova la nuova arrivata: cos’è “Il test Balmoral”

IPA Kate Middleton, il famigerato Test Balmoral

Kate Middleton è volata in Scozia per la tradizionale vacanza al castello di Balmoral con la famiglia reale. Qui la fidanzata di Peter Phillips (il figlio della Principessa Anna), Harriet Sperling, ha fatto il suo debutto ufficiale affrontando il cosiddetto “test di Balmoral”. E c’era anche Kate Middleton a osservarla da vicino, pronta a vedere se la nuova arrivata fosse all’altezza.

Il famigerato rito funziona come un’iniziazione ufficiosa per chi viene invitato con i Windsor: un modo per dimostrare di sapersi adeguare al rigido galateo di corte e partecipare con entusiasmo alle attività all’aperto che scandiscono la vita sul maniero.

Cos’è davvero il famoso Balmoral Test della Royal Family

Balmoral Castle, immerso nelle Highlands scozzesi, è il rifugio estivo dei reali britannici. Qui, i visitatori alla prima esperienza sono sottoposti al “Balmoral Test”, l’iniziazione ufficiosa nella famiglia reale.

In pratica non è un quiz, ma un mix di prove informali: chi arriva deve unirsi con entusiasmo alle attività preferite dei Windsor, sempre nel rispetto delle tradizioni e del protocollo regale.

La sfida è stata addirittura raccontata nelle fiction: nella serie The Crown la principessa Diana la supera brillantemente, mentre la premier Margaret Thatcher si trova in difficoltà (tra errori di abbigliamento e regole poco chiare) definendola un vero “purgatorio”.

Il primo Balmoral Test di Kate Middleton: com’è andata

Quando Kate Middleton fu invitata per la prima volta a Balmoral, era il 2009, due anni prima delle nozze con William, visse un’accoglienza molto speciale.

Secondo la biografa Katie Nicholl, la Regina Elisabetta andò “fuori dalla sua strada per farla sentire benvenuta”, concedendole addirittura il privilegio di portare la sua macchina fotografica personale. Un gesto raro: il permesso di scattare foto nel castello fu un piccolo grande segnale che Kate era già gradita nella famiglia.

L’anno successivo, in un vero passaggio di consegne generazionale, anche i genitori di Kate furono accolti a Balmoral per un weekend di caccia, un evento commentato dai media come la prova che la nuova Duchessa fosse ormai “in the fold” della famiglia reale.

Diana, Sarah Ferguson e le altre: chi ha superato e chi ha fallito

La prova di Balmoral non è riservata alle sole Duchesse: nel corso degli anni molti volti celebri vi si sono cimentati con fortune alterne. La principessa Diana, per esempio, superò l’esame a pieni voti al suo primo viaggio in Scozia con Carlo nel 1981, tanto da trascorrervi la luna di miele.

Al contrario, Sarah Ferguson ha vissuto momenti più controversi, con episodi poco graditi che hanno lasciato il segno nei ricordi di corte.

Non solo: anche figure come la Regina Madre e il principe Filippo, a loro tempo, furono osservati con attenzione nei primi soggiorni, mentre la discussa Wallis Simpson lo fallì clamorosamente criticando i tappeti tartan di Balmoral.

Perché il Balmoral Test resta la prova più temuta dai nuovi arrivati

Il “Balmoral Test” resta dunque un momento decisivo per chi entra nel mondo dei Windsor. Non basta rispettare il protocollo: serve anche spirito sportivo, capacità di adattamento e una certa dose di charme.

Chi lo supera, come Kate o Diana, conquista un posto speciale nel cuore della famiglia reale. Chi invece fatica ad adattarsi, rischia di restare un passo indietro, con un biglietto di ritorno più amaro che trionfale.