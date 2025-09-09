La casa in legno di Kate Winslet in vendita per 600mila sterline

In Cornovaglia la dimora in legno di Kate Winslet, immersa nel verde con interni luminosi e stile zen, è sul mercato a 600mila sterline

IPA Kate Winslet, è in vendita la sua casa

La pittoresca casa in legno su palafitte appartenuta alla star Kate Winslet è stata messa in vendita a 600.000 sterline. Questa abitazione dal fascino esotico, situata in Cornovaglia, sorge su un pendio boscoso e ricorda quasi le casette all’interno dei tradizionali villaggi giapponesi.

Immersa in un rigoglioso giardino, coniuga spazi interni raffinati e materiali naturali di pregio, fondendo armoniosamente influenze orientali e occidentali.

Kate Winslet, la casa inglese con rimandi al Giappone

La casa acquistata da Kate Winslet è un raro esempio di Japanese Pole House, progettata dall’architetto locale Barrie Briscoe. Il progetto prevede un’abitazione sopraelevata su palafitte in Douglas fir, a mo’ di casa sull’albero: la struttura è realizzata con betulla, pino, cedro e sequoia rossa americana appoggiati su robuste colonne in legno.

IPA

Al piano superiore l’ingresso si apre su un pontile in legno che collega al giardino, mentre al retro una scala conduce a un ampio terrazzo esterno che circonda l’intera casa.

Il risultato è un colpo d’occhio scenografico, con soffitti spioventi e travi a vista che donano alla casa un’eleganza rilassata e un’atmosfera intima e zen.

Interni di charme e materiali naturali nella villa in Cornovaglia

L’interno è altrettanto interessante: l’ampio soggiorno open space è dominato da un soffitto a doppia altezza con travi in legno a vista.

IPA

Al centro dell’ambiente convivono salotto e cucina, scanditi da un grande camino in ghisa che aggiunge un tocco rustico di classe. Sullo stesso livello si trovano due camere da letto confortevoli e un bagno moderno.

Il piano superiore ospita invece la camera padronale, che occupa l’intero ultimo piano e include un bagno privato en-suite.

Al piano inferiore, accessibile da un ingresso indipendente, è stato ricavato un appartamento per gli ospiti con soggiorno/letto e un bagno dotato di vasca in puro stile giapponese.

IPA

I pavimenti in legno chiaro e gli arredi in materiali naturali enfatizzano il design minimalista, creando ambienti luminosi e accoglienti.

Il giardino paesaggistico e le vedute sul mare

La casa è circondata da un giardino paesaggistico curato e progettato come parte integrante del progetto architettonico. Meli, fiori e piante autoctone punteggiano il verde che avvolge l’abitazione, regalandole una cornice privata.

La proprietà si affaccia sul villaggio di Angarrack, un borgo caratteristico con case in pietra e un pub storico. Dalla terrazza esterna si possono ammirare i promontori e le dolci colline della Cornovaglia settentrionale: a pochi chilometri si trovano le lunghe spiagge di sabbia di Godrevy e Gwithian, amate dai surfisti e ideali per le passeggiate al tramonto.

La storia della dimora acquistata da Kate Winslet nel 1998

L’abitazione porta con sé una nota di glamour hollywoodiano: fu acquistata nel 1998 da Kate Winslet, che rimase subito affascinata dal suo design unico.

L’attrice la usò come rifugio privato per qualche anno, fino al 2001, apprezzandone il contesto riservato lontano dal clamore delle grandi città.

Sebbene il legame con l’attrice abbia accresciuto la fama della casa, la dimora ha mantenuto intatta la propria sobrietà: molti elementi originali sono stati conservati, rendendo questo angolo di Cornovaglia un perfetto mix di eleganza discreta e comfort moderni.