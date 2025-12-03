Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

È andata in scena a New York, nella stazione della metropolitana Bowery, anche la seconda sfilata di Matthieu Blazy per Chanel, ed è stato — ovviamente — un grandissimo successo. A garantire il risultato è stata, tra le modelle sul treno della metro MTA, Vittoria Ceretti con il solito carisma di sempre ed un taglio di capelli nuovo di zecca. Ma siamo davvero certi che sia così nuovo?

Vittoria Ceretti, a chi si ispira il nuovo taglio firmato Chanel

La collezione Chanel Métiers d’art 2025/26 vede intrecciarsi stili ed epoche differenti, proprio come se personalità diverse, tutte passate più o meno per caso da New York, abbiano preso la metro e scritto una pagina della storia della moda. È all’incirca questo il concetto che lo straordinario Matthieu Blazy ha voluto rappresentare con la sua sfilata, servendosi anche di comparse d’eccezione per introdurre le sue opere.

Tra di loro ha brillato di certo Vittoria Ceretti, infilata in un impeccabile slip dress nero e con trench agganciato alla maxi bag, che questa volta è apparsa sull’insolita pedana con un hairstyle inedito: si trattava di un raccolto — un banana bun, per essere precisi — accessoriato di micro frangetta. Un look vagamente anni Venti, da autentica flapper girl, che non ha potuto che riportare alla mente una manciata di immagini iconiche, seppur appartenenti a qualche anno dopo.

A chi ci riferiamo? Ovviamente all’inimitabile Audrey Hepburn, che insieme al Pixie cut ha fatto del suddetto mood la propria cifra stilistica. Ed ecco fierissima la supermodella esordire dapprima nelle sue stories Instagram con il nuovo taglio, seduta nella metro, al suon di “Took the CC train”.

Come si vede il raccolto è lo stesso dell’epoca, elegante, preciso e curato nei minimi dettagli ma comunque spiccatamente voluminoso. Proprio per questo accanto ad esso la frangetta extra corta funziona così bene, restituendo un contrasto fresco e giovane che pare fatto apposta.

Ad esaltarlo ancor di più, poi, un make-up intenso: delle maxi ciglia morbide e leggere, lunghissime, sfioravano le sopracciglia della perfetta Chanel Girl enfatizzate da dell’ombretto marrone sapientemente sfumato. Qualche tocco di luce strategico ed un rossetto nude sulle labbra chiudevano il tutto.

Vittoria Ceretti, svelato il look perfetto per Capodanno 2025

Abbiamo tutte le ragioni per credere che Vittoria Ceretti, esattamente come noi altre, abbia una passione sfrenata per gli slip dress. No, non perché era uno di questi che indossava nelle vesti della pendolare ultra chic, o almeno non solo, ma basandoci sull’ultimo look snocciolatoci sui social.

Con un tempismo perfetto e forse persino inconsciamente, la fidanzata di Leonardo DiCaprio ci ha svelato la tenuta perfetta per Capodanno 2025: è stato proprio in occasione del compleanno della sua dolce metà che la top model lombarda ha sfoggiato un sensualissimo abito sottoveste fucsia, firmato Hugo, lungo, scivolato e fatto come di seta allo stato liquido, abbinato a maxi pelliccia color vinaccia. Una combo fashion non soltanto doverosa, viste le temperature poco indulgenti del periodo, ma soprattutto indissolubile.

