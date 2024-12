Come accogliere il nuovo capitolo brillando di luce propria, secondo le celebrities: ecco servito il dress code per la notte di Capodanno tra lustrini, tessuti a specchio ed ingenti dosi di rosso scarlatto

Ci siamo, quel temuto quanto inevitabile momento dell’anno è arrivato anche stavolta ed il quesito più terrorizzante di sempre aleggia, silente, nell’atmosfera in attesa che qualcuno abbia il coraggio di pronunciarlo. Pare assurdo, eppure vi è qualcosa di ancor più irritante della classica domanda “cosa fai a Capodanno?”: dinanzi alla più totale impreparazione, specie a programmi fissati, “Che cosa indosserai a Capodanno?” sa suonare nettamente peggio.

Leggenda narra – e tutti ci auguriamo sia tale – che qualunque cosa accada nel corso della prima giornata dell’anno condizionerà i successivi restanti trecentossessantaquattro giorni, e questa costituisce già di per sé una motivazione più che valida a fugare ogni dubbio approcciandosi al nuovo anno nella miglior versione di noi esistente. Una sorta di cenno di sfida rivolto all’universo, forse, simbolo manifesto d’ogni buona intenzione futura.

Come vestirsi a Capodanno 2025: cosa ci dicono le tendenze

Una volta qualcuno ha detto: “Chi ben comincia è a metà dell’opera”, ed ogni fashionista a popolare il mondo ora non potrebbe trovarsi più d’accordo di così. L’individuare il look perfetto per Capodanno è vissuto come una vera e propria impresa per loro, motivate come rare altre volte nel riuscire a perseguire il proprio obiettivo. L’ostacolo? Sapersi destreggiare efficacemente tra i mille impegni previsti dalla stagione delle Feste.

Ebbene, ogni timore può essere prontamente dissipato da una puntuale guida a tema. Spoiler: il tacito dress code per l’ultima notte dell’anno è nel segno dell’eccesso, va da sé come trasparenze, abbaglianti paillettes e rosso portafortuna saranno accolti di buon grado. Per ulteriori dettagli, almeno per questa volta cediamo la parola alle celebrities.

Abito in velluto come Giulia Salemi

Velluto: non soltanto un grande, intramontabile classico a permeare di ricercatezza il guardaroba invernale, ma anche e soprattutto un assoluto must della stagione fredda in corso. Come mai piace tanto? Forse perché si tratta di un tessuto pesante, capace di tenere al caldo oltre al (non) tralasciabile dettaglio di saper trasmettere come nient’altro innata eleganza.

Perciò anche quest’anno, come prevedibile, l’abito in velluto si conferma tra i pilastri dell’abbigliamento pensato per le Feste, reinterpretato e visto in passerella arricchito da dettagli in taffetà e seta ad esaltarne l’aura preziosa.

Dopo aver fatto di lui il grande protagonista dell’outfit natalizio, eccolo entrare in gioco anche per un Capodanno all’insegna del tradizionalismo: Giulia Salemi, esattamente come noi tutte, si è lasciata conquistare dal fascino del morbido tessuto ed ha recentemente indossato un lungo abito nero, caratterizzato da numerosi drappeggi, a dir poco perfetto per l’occasione. A rischiarare la mise ci pensava un cappotto beige dotato di soffice pellicciotto posto attorno al bavero, mentre una preziosa clutch rigida e delle décolleté dalla punta affilata posizionavano la ciliegina sulla torta.

Velluto e scintillio come Natalie Portman

Chi ha stabilito che si debba necessariamente aderire ad una, ed una sola, tra le scintillanti tendenze moda dedicate al periodo delle Feste? Dopotutto, come detto, concedersi qualche azzardo è previsto dalle regole e coniugarne qualcuna, eventualmente optando per l’accostare due tessuti di diversa natura, potrebbe rivelarsi una mossa astuta per dar vita ad ensemble di carattere.

A fornire agli animi indecisi il perfetto escamotage per farlo con stile è Natalie Portman: il suo look total-Dior di qualche tempo fa è senz’altro rimasto nel cuore di molte di noi, denso di elementi gothic-chic misti ad un alto tasso di eleganza. La combo da lei scelta era velluto e strass e, se se stavate pazientemente attendendo il momento giusto per replicarla, eccolo servito.

Abito luminoso come Sabrina Ghio

Il medesimo concetto è stato quello recentemente adottato da Sabrina Ghio, la quale ha indossato un lungo abito in velluto nero con spalline sagomate e profondo scollo a “V”.

Anche il quel caso il sontuoso accostamento era dato dalla vicinanza di velluto ed elementi luminosi, più specificatamente da ricami color argento su fondo scuro. Quel che si dice un’idea brillante, insomma.

Oro e nero come Victoria Justice

Procedendo per lo stesso filone risulta impossibile non citare il look appartenente a Victoria Justice ritratto in foto: la star di Victorious ha dato sfoggio, invero, di tutta una serie di mise di grande ispirazione per le festività Natalizie, passando con nonchalance dal rosso intenso all’oro.

L’abito dalle mini fattezze in oggetto – a suo modo in richiamo al trend Rococò che promette di pervadere lo scenario moda dell’imminente futuro a suon di silhouette a corolla, voluminose maniche scultoree e finiture gioiello in favore di nuova opulenza – alternava porzioni in velluto nero e decori in micro paillettes dorate a riflettere la luce, la stessa luce che ci prepariamo ad accogliere nel 2025.

Abito prezioso come Sarah Toscano

Vi è chi porta avanti l’idea che, a Capodanno soprattutto, non si debba avere paura di osare. Nessun valido motivo all’orizzonte, dunque, per non puntare su sfavillanti capi in paillettes per concludere degnamente il 2024. Luminosi, eleganti e scenici, gli abiti e gli abitini ricoperti di strass sono da sempre tra le scelte più gettonate quando si tratta di brindare con il giusto mood allo scoccare della mezzanotte, esaudendo con un certo quantitativo di eleganza il desiderio di sfoggiare un outfit fuori dall’ordinario.

Lunghi o microscopici, attillati oppure ampi, pervadono le strade ogni fine anno neri ed in tinta unita o in nuance vibranti, resi preziosi da intricati ricami e dotati di spacchi audaci. Come abbinarli bene? Ovviamente grazie all’ausilio di pellicce, pochette gioiello ed accessori altrettanto lucenti. Sarah Toscano, ad esempio, ne ha scelto uno rosa e lunghissimo per prendere parte all’evento Equal organizzato da Spotify, appaiandolo ad un paio di acuminati tacchi argentei.

Luminose come Natalia Paragoni

Se vi fosse un implicito codice a definire la quasi totalità dei look pensati per Capodanno, la parola chiave utile a racchiuderlo sarebbe “luce“. Un messaggio simbolico, probabilmente, avente in sé tutto il buon auspicio per affacciarsi con la giusta energia al nuovo capitolo di vita dietro l’angolo.

Ed ecco, dunque, la scelta della mise dedicatagli ricadere come di consueto su capi dal tessuto luminoso, adorni di strass, paillettes, dettagli in lurex e brillantini. Tra coloro che sono cadute vittima del seducente bagliore vi è quest’anno anche Natalia Paragoni, la quale ha ispirato i propri followers con tutta una serie di abiti scintillanti: nello scatto la vediamo, con un tempismo degno d’invidia, in un vestito color greige dalle linee essenziali.

Slip dress con piume come Lucy Hale

Voglia di distinguersi? In totale armonia con gli sfacciati trend attualmente in voga, l’abito lingerie si presta perfettamente all’intento, oltre che al Capodanno dietro l’angolo. Parte fondamentale di una vera e propria combo esplosiva se sotto ad una pelliccia, tale capo è incredibilmente versatile e si presta così ad innumerevoli combinazioni tra le più fantasiose: se assume una connotazione ancor più sensuale accanto agli altissimi stivali di tendenza, l’abbinamento per eccellenza è quello con sandali con cinturino e slingback.

Lucy Hale lo sa bene, ragion per cui prendere spunto dal suo infallibile gusto nell’individuare l’adatt0 outfit per l’ultimo dell’anno potrebbe rivelarsi una mossa vincente. La si vede in foto indossare uno slip dress rosa cipria impreziosito da dettagli in vaporose piume ton sur ton, vicino ad accessori minimali e raffinati.

Argento come Simone Ashley

Come oro e argento vivano il loro grande momento di gloria, da tradizione, nel mese di Dicembre è un fatto risaputo: trattasi di tonalità confinate nell’ombra del guardaroba per la maggior parte del resto del tempo, ragion per cui, noi crediamo, meritino decisamente di prendersi la scena quantomeno durante la notte di Capodanno.

Qualora per festeggiare si prospetti l’evenienza di una cena all’insegna del lusso sfrenato, ecco la bella Simone Ashley portare il proprio prezioso – e letteralmente – suggerimento a riguardo con addosso un lungo abito argenteo costellato di lustrini da cima a fondo. Un acquisto, questo, che forse per questa volta non finirà nel dimenticatoio tanto velocemente. La voce proviene direttamente dalle passerelle.

Tocco animalier come Sabrina Carpenter

La svolta massimalista a contrassegnare i maggiori trend moda del 2025 in arrivo ha spianato la strada ad un’altra grande tendenza recentemente riemersa dalle proprie ceneri: l’animalier, volendo o nolendo, è oramai da considerarsi al pari del nuovo basic. Una versatile base di partenza, questa, sulla quale costruire qualsivoglia look. E, più che mai alla ricerca di una dose di grinta che possa mettere in moto la nuova ripartenza, perché non sfruttare tale popolarità per mettere a punto un outfit per Capodanno alternativo, magari vagamente sopra le righe? Per il 31 Dicembre la stampa leopardata può persino risultare particolarmente raffinata se abbinata nel modo corretto, accanto a pizzo, accessori dorati e qualche immancabile tocco sparkle.

Sabrina Carpenter, massima esponente di quest’ultimo, ci fornisce stavolta la puntuale dimostrazione in merito a come sfruttare per bene la fantasia maculata in vista delle Feste: eccola in un coordinato composto da elegante blazer avvitato, rigorosamente adorno di vistosi bottoni dorati ed inserti in pelliccia, e hot pants. A completare il tutto basco in pendant e, ovviamente, pumps nere dal tacco vertiginoso.

Rosso passione come Sydney Sweeney

Vi è un non so che di intrinsecamente magnetico nel rosso, una nuance dal fascino sempiterno e dalla potenza espressiva ineguagliabile che, con ancora maggior forza durante le festività, può trasformarsi nell’emblema di audacia, energia e rinascita. Parliamo di un colore sta dominando incontrastato lo scenario moda attuale, capace di catturare lo sguardo senza sforzo alcuno alla stregua di un prezioso antidoto al grigiore invernale.

Va da sé come, per il Capodanno 2025 in vista, esso vada preso al pari di una dichiarazione di intenti: che si prediliga un abito dal taglio rigoroso oppure un pezzo ben più appariscente, ognuno di loro griderà per chi lo indossa l’implicita intenzione di brillare durante il nuovo anno. Indimenticabile, a tal proposito, l’iconico abito scarlatto – con scollo a cuore, maniche strutturate e applicazione floreale – di Sydney Sweeney.

Rosso fuoco e guanti come Rihanna

Data l’insita energia del rosso, non è affatto difficile capire perché su di esso verta la maggior parte degli ensemble dedicati alla notte di San Silvestro. Una scelta, questa, ad accomunare tanto i comuni mortali quanto le celebrities.

In attesa di vedere quali capi infuocati le star indosseranno stavolta, ecco lo spunto perfetto arrivare da Rihanna: il look in questione è firmato Ferragamo e si compone di maxi dress accollato, dalle lunghe maniche e dalla gonna a corolla con generoso spacco, accostato a guanti in similpelle e pumps dalla punta acuminatissima entrambi rossi.

Pelliccia rossa come Hailey Bieber

Verte sul rosso anche il look in oggetto di Hailey Bieber: in qualità di autentica trendsetter, la madre di Rhode Skin ha scelto di ispirare i propri seguaci sui social attraverso una mise che vede accostati un micro abito rosso dal tessuto laminato ad una lunga pelliccia cremisi.

A conferire all’ensemble un immancabile tocco d’eleganza delle collant nere velate insieme a delle décolleté lucide.

Total-red come Ella Purnell

Quando l’intento è assicurarsi fortuna e prosperità indossandole, la quantità di rosso non può mai considerarsi eccessiva: un pensiero, questo, a quanto sembra condiviso anche da Ella Purnell la quale non solo lo sceglie spesso ma si è ultimamente data ad un look total-red – ed interamente Givenchy – senza dubbio meritevole di replica.

Rosso l’abito corto dotato di strascico, il trench in pelle ed anche la borsetta. Accoglieremo la dritta? Chiaramente sì.

Rosso e piume come Nina Dobrev

Stesso intento propiziatorio, con ogni probabilità, quello celato dietro alla rossa mise di Nina Dobrev: la si vede negli scatti sottostanti avvolta dalla vibrante tonalità da capo a piedi, testualmente.

Protagonista del look il mini dress con collo alto e cascata di piume ad impreziosirne le maniche, associato anche in questo caso ad accessori monocolore ma gioielli dorati a contrasto.

Abito rosso come Emma Roberts

Chiudiamo le estremità del fil rouge – ed anche la nostra rassegna fashion – con l’ennesimo outfit rosso, quello di Emma Roberts.

La nipote di Julia Roberts ha scelto di vestirlo attraverso un mini abito accollato ed a maniche lunghe ricco in drappeggi, abbinandolo a delle classiche pumps a punta rosso fuoco e persino al rossetto.