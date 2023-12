Outfit con le paillettes, i migliori da provare durante le festività

Le paillettes aggiungono il tocco luminoso in più ad un look: vediamo come indossarle con stile

Le paillettes sono un accento luminoso nel nostro look. Possiamo indossarle come accessorio: in questo caso basterà un solo capo all’interno del nostro look. Se invece le amiamo particolarmente, possiamo optare per un capo di abbigliamento, come la gonna, l’abito o i pantaloni: dal momento che appunto sono particolarmente scintillanti (le francesi direbbero bling bling), è sempre opportuno dosarle nel modo giusto. Vediamo come.

Come scegliere le paillettes

Maxi

Le paillettes maxi sono dedicate a chi non ama passare inosservata! Potete indossarle come abito o come gonna, l’importante è cercare sempre di sdrammatizzarle, soprattutto se non sono opache, ma scintillano. Preferite colori neutri come nero, bianco o denim, oppure un ton sur ton nel colore delle paillettes.

Mini

Le paillettes mini sono più semplici da portare rispetto a quelle maxi. Evitate altri accessori scintillanti e optate per capi che ne smorzino la luce, soprattutto se desiderate indossare un total look. Se invece vi piace l’idea del bling bling, potete aggiungere accessori colorati, preferibilmente in pendant.

Colorate

Le paillettes multicolor sono upgrade delle paillettes! A me personalmente piacciono, se portate in modo easy chic: basterà abbinare una t-shirt basica bianca e un chiodo ad una gonna di paillettes multicolor e immediatamente la renderete più portabile. Ai piedi preferite sempre scarpe basse, per rendere il look più facile. Se avete caviglie e polpacci sottili, andrà benissimo un ankle boot. In alternativa, con le sneakers non sbagliate mai. Se invece volete fare un figurone o avete bisogno di un look scenografico, un abito in paillettes colorate vi assicura l’effetto wow!

Come indossare le paillettes durante le feste

Con il pull tricot

Per il pranzo di Natale, una gonna o un pantalone in paillettes abbinato ad un bel pull tricot anche a maglia grossa è perfetto: da l’idea delle feste, aggiungendo quel tocco di glitter e di luce che in questi giorni speciali dell’anno non deve mancare!

Con la camicia in seta

La camicia in seta rende elegantissima la gonna, sia lunga che corta, o il pantalone in paillettes. Il mio consiglio è quello di sceglierla tono su tono con il capo luminoso, in modo da rendere l’insieme più armonioso.

Con il top

Un top in paillettes sarà perfetto indossato anche sotto ad un blazer per la sera di Capodanno! Dorate andranno benissimo, ma saranno super anche argento. Il mio consiglio è quello di andarci piano con il make up: meglio evidenziare un solo elemento del viso, quindi gli occhi o le labbra, per evitare di sovraccaricare l’insieme.

Con il vestito

Un vestito in paillettes durante le feste è sempre un’ottima idea se volte un look che lasci tutti senza fiato! Io lo trovo perfetto più per Capodanno che per Natale, ma potete indossarlo anche al pranzo di Natale scaricando gli accessori e optando per un make up più neutro e leggero.