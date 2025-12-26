Il 31 dicembre tutto è concesso, perlomeno sotto il punto di vista dello stile: è finalmente giunto il momento di osare, sfoderando lo scintillio di cui siamo capaci. Svelati gli abbaglianti accessori con cui brindare all'anno nuovo

Getty Images Chanel Womenswear Fall/Winter 2025-2026 show

Per una It Girl che merita nel profondo di essersi guadagnata tale titolo la notte più magica dell’anno non è certo Natale, ma Capodanno: in questa speciale ricorrenza brillare non è un eccesso — disciplina che lei esercita con scarso impegno ogni giorno della sua esistenza, esclusivamente grazie alla sua aura, è quasi scontato specificarlo — ma un dovere. E si dà il caso che alla fatidica data manchi sempre meno.

Si sa, paragonato ai precedenti undici mesi dicembre è come un periodo di tempo sospeso, in cui le luci accendono ogni angolo della città e gli impegni si moltiplicano, tra pranzi e cene a non finire, offrendo di conseguenza il doppio delle occasioni per sfoderare i pezzi migliori del proprio armadio. È puntualmente così che finisce ogni capitolo, con la pagina successiva, bianca, già lì pronta per essere scritta. Va da sé come la sola, tacita regola da rispettare per celebrare una fine, ed insieme un inizio, sia quella di osare il più possibile.

Perciò via libera a paillettes di giorno e di sera, a glitter sin dalle prime ore dell’alba, a capi ed accessori abbaglianti, finalmente, senza una valida ragione. Non che l’amore per il glamour assoluto non lo sia, si intende.

Da sempre il guardaroba della Festive Season è più ricco che mai, e dotato della giusta dose di scaramanzia, per giunta: è tutto un trionfo di rosso, velluto, perle, pizzo, strass e con loro tutto ciò che cattura e riflette la luce. Insomma, è decisamente giunto il momento di giocare con la moda, di sperimentare e permettersi una volta per tutte di uscire dagli schemi, senza paura, per accogliere l’anno nuovo come la versione di noi che ancora non conosciamo, ma che presto saremo. Superficiale? Niente affatto, simbolico.

Capodanno 2026, gli accessori giusti con cui brindare all’anno che verrà

Persino le fashion addicted meno superstiziose sanno che il 31 dicembre non si scappa: del resto siamo proprio certe di voler rischiare un intero anno di sfortune per non aver almeno assaggiato le lenticchie? O per non aver indossato l’intimo rosso, come da tradizione?

Che ci si creda oppure no, vi sono innumerevoli rituali scaramantici che da sempre caratterizzano la notte di Capodanno, e molti di questi riguardano proprio il modo in cui ci vestiamo.

L’oro e l’argento, ad esempio, non sono soltanto le nuances più gettonate, complice quel loro insito scintillio che come nient’altro odora di festa, ma piuttosto preziosi alleati che strizzano l’occhio a denaro, successo e prosperità. Diciamocelo: vale davvero la pena perdersi l’opportunità di accaparrarseli tutti e tre in un colpo solo?

Qualora nemmeno ciò sia bastato a dissuadere coloro che faticano a digerire eccessi di ogni tipo, ecco che prontamente interviene Pinterest Predicts a sovvertire le visioni: ebbene sì, l’oracolo ha parlato e pare che mai come nel 2026 sentiremo l’urgenza di fare le cose in grande, tendendo — ma con autenticità — al massimalismo più puro. Ed è così che ricercare il luccichio per l’ultimo giorno dell’anno passa da sfizio a vero e proprio investimento.

Non serve, oltretutto, ricoprirsi di metalli preziosi da capo a piedi: per elevare il look di Capodanno, in realtà, sono sufficienti appena gli accessori giusti. Scarpe e borse statement possono essere il focus delle nostre tenute da gran festa, pronte ad illuminare il resto dell’abbigliamento ed anche di più.

Inguaribili romantiche, a raccolta: è questo il momento giusto, o forse dovremmo dire la notte, quella che si attendeva da una vita, per indossare quelle scarpette da Cenerentola che sempre ci scrutano dai ripiani più reconditi della scarpiera ma che puntualmente rimandiamo ad occasioni più speciali.

Coincide con la mezzanotte di San Silvestro la meritata gloria di décolleté, slingback e mules tempestate di cristalli multisfaccettati, ideali per brillare nel buio e accendere lo spirito positivo.

E, in caso i festeggiamenti non favoriscano l’utilizzo di tacchi dalle altezze vertiginose ma piuttosto richiamino comfort e relax, oppure semplicemente si preferisca altro, niente paura: stivali, Mary Jane, ballerine e mocassini si vestono di strass per incarnare l’alternativa di stile perfetta.

Le grandi case di moda ultimamente sembrano essere tutte d’accordo: siccome il bagliore non è mai abbastanza, borse e borsette gioiello si apprestano a completare l’assetto modaiolo della buona fortuna. I modelli sono i più vari, gli stessi ora di tendenza, le decorazioni preziose anche e le possibilità di abbinamento pressoché infinite.

Senza contare che, mentre a Capodanno 2026 una It-bag luminosa proverà ad attirare l’attenzione della Dea Bendata, nei restanti dodici mesi eleverà in un attimo persino il più anonimo dei look arrangiati all’ultimo minuto.

E tu, quale accessorio scintillante sceglierai per augurarti un Felice Anno Nuovo?

