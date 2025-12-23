Capodanno è una soglia ambigua che ha insieme chiusura e ripartenza. Tra bilanci, propositi e pressione sociale, possiamo viverlo con più gentilezza

Psicologa, fondatrice di “Settimana del Cervello”. È una nomade digitale: lavora da remoto e lo fa viaggiando.

iStock Una soglia simbolica che ci porta a riflettere su cosa abbiamo fatto e chi vogliamo essere

Il Capodanno è molto più di una festa con brindisi e fuochi d’artificio. È un momento carico di significato psicologico, una data che nella nostra mente segna insieme una fine e un inizio.

Questo doppio ruolo lo rende un periodo (e non solo un giorno) intenso, capace di suscitare emozioni contrastanti, dalla speranza e alla motivazione, fino alla nostalgia, all’inquietudine e, a volte, all’ansia.

Perché il Capodanno ci tocca così tanto

Il passaggio da un anno all’altro non è solo un cambio di numero sul calendario. Per la nostra psiche rappresenta un momento fondamentale di riflessione e rinnovamento.

È un’occasione per fare i conti con noi stesse

Il Capodanno ci spinge naturalmente a guardare indietro. Facciamo un bilancio di quello che abbiamo vissuto: i successi, le delusioni, le sfide che abbiamo affrontato, le occasioni perse.

Questo processo può essere liberatorio perché ci permette di fare una sorta di “reset mentale”, in cui lasciamo andare ciò che non ci serve più (esperienze dolorose, abitudini dannose, atteggiamenti che ci limitano) e facciamo spazio a nuove possibilità.

Ma questo bilancio ha un lato oscuro: quando lo spingiamo troppo, scivola nel rimuginio, quel pensiero ossessivo che rivive errori passati senza risolvere nulla che alimenta ansia e depressione. Invece di un reset liberatorio, diventa un processo punitivo di “avrei dovuto” e confronti con ideali irrealistici.

Per questo può essere utile pensare al Capodanno come a un invito a guardare indietro con gentilezza curiosa, non con la frusta della perfezione.

La doppia natura: chiusura e apertura

Il Capodanno è contemporaneamente punto di arrivo e punto di partenza, una doppia valenza che genera una motivazione speciale, quella che viene dall’interno (anche detta “intrinseca”).

Proviamo il genuino desiderio di cambiare, di migliorarci, di crescere, come se quel momento simbolico ci desse il permesso di ripartire, di voltare pagina.

Per vivere bene questo passaggio, serve però anche accettare il passato per quello che è stato e guardare al futuro con una mente aperta e resiliente. Non è facile, ma è necessario per trasformare il Capodanno da un semplice festeggiamento a un vero momento di crescita personale.

La questione dei buoni propositi

Ah, i famosi buoni propositi di Capodanno! Una tradizione che troppo spesso diventa anche una fonte di stress. Vogliamo migliorarci, cambiare le cose che non ci piacciono, adottare abitudini più sane. Tutto bellissimo… in teoria.

Il problema nasce quando i propositi diventano aspettative irrealistiche. Vogliamo trasformazioni radicali in poche settimane, ma otteniamo solo ansia, senso di fallimento e frustrazione quando (inevitabilmente) non riusciamo a mantenere questi obiettivi ambiziosi.

La soluzione sta nell’essere più gentili con noi stesse, nell’impostare obiettivi realistici e nel procedere per piccoli passi graduali, con pazienza. Il cambiamento vero richiede tempo: non accade tra il 31 dicembre e il 1° gennaio!

Le emozioni (spesso complicate) di fine anno

Se in questo periodo ti senti confusa, non sei la sola. Il Capodanno evoca una gamma incredibilmente vasta di emozioni, spesso contrastanti tra loro. Vediamone alcune.

La pressione di dover festeggiare, con l’aspettativa sociale implicita che a Capodanno bisogna divertirsi, essere felici, fare qualcosa di speciale. Per molte persone questa pressione è opprimente e oggi, sui social, tutto è amplificato. Scorriamo feed pieni di feste perfette, brindisi in location da sogno, sorrisi smaglianti e abbiamo paura di non vivere “come si dovrebbe”. Ci confrontiamo con versioni idealizzate della realtà e ci sentiamo inadeguate.

Fanno capolino domande come: “Perché la mia vita non è così? Perché io non sto facendo niente di speciale?”. Sappi che il tuo momento autentico (che può essere anche una tisana in santa pace o un brindisi solitario) ha lo stesso valore di qualsiasi festa affollata, perché la serenità nasce da ciò che risuona con te;

Ansia, malinconia, tristezza, senso di vuoto, insoddisfazione, solitudine. Queste sono emozioni comunissime a Capodanno, nonostante se ne parli poco. Derivano da una tensione interna tra il desiderio di appartenenza al gruppo sociale (cioè, come dicevamo, fare quello che fanno tutti gli altri) e il bisogno di rispettare i propri autentici ritmi e desideri.

Quando è ancora più difficile

Per chi già soffre di disturbi dell’umore come ansia o depressione, il Capodanno può essere ancora più pesante. Il confronto con le aspettative (proprie e altrui) accentua la sofferenza psicologica e può far peggiorare i sintomi.

In questi casi è fondamentale riconoscere e accettare le proprie emozioni senza giudicarle.

Non c’è bisogno di sforzarsi a tutti i costi di apparire felici o di partecipare per forza ai festeggiamenti. È invece importante creare una routine personale basata su ciò che davvero ti fa stare bene; possono essere momenti di calma, ambienti tranquilli, persone di supporto che aiutano a vivere il passaggio al nuovo anno con più serenità.

Come vivere il Capodanno in modo più sano

Ecco alcuni consigli pratici per affrontare questo periodo senza farsi schiacciare dalle aspettative:

Accogli tutte le tue emozioni . Se ti senti triste, ansiosa o malinconica, va bene così. Non colpevolizzarti. Queste emozioni sono normali e valide. Riconoscerle e accettarle è il primo passo per gestirle in modo sano;

. Se ti senti triste, ansiosa o malinconica, va bene così. Non colpevolizzarti. Queste emozioni sono normali e valide. Riconoscerle e accettarle è il primo passo per gestirle in modo sano; Liberati dalla pressione sociale . Non devi per forza fare qualcosa di speciale o seguire rituali che non ti appartengono. Scegli ciò che ti fa stare bene, che sia una festa con le amiche, una serata tranquilla a casa o una passeggiata in solitaria. Non esistono modi giusti o sbagliati di vivere il Capodanno;

. Non devi per forza fare qualcosa di speciale o seguire rituali che non ti appartengono. Scegli ciò che ti fa stare bene, che sia una festa con le amiche, una serata tranquilla a casa o una passeggiata in solitaria. Non esistono modi giusti o sbagliati di vivere il Capodanno; Prova la mindfulness . Concentrati sul momento presente invece di perderti tra rimpianti del passato e ansie per il futuro. La consapevolezza riduce lo stress e ti aiuta ad affrontare il cambiamento con più apertura;

. Concentrati sul momento presente invece di perderti tra rimpianti del passato e ansie per il futuro. La consapevolezza riduce lo stress e ti aiuta ad affrontare il cambiamento con più apertura; Sii realista con i propositi . Se proprio vuoi fare dei buoni propositi, che siano semplici, concreti e raggiungibili. Meglio un piccolo cambiamento che mantieni che un grande obiettivo che ti farà sentire in colpa tra tre settimane!

. Se proprio vuoi fare dei buoni propositi, che siano semplici, concreti e raggiungibili. Meglio un piccolo cambiamento che mantieni che un grande obiettivo che ti farà sentire in colpa tra tre settimane! Cerca sostegno . Non devi affrontare tutto da sola. Parla con amiche, familiari o, se ne senti il bisogno, con un professionista della salute mentale. Sentirsi comprese e sostenute fa una differenza enorme;

. Non devi affrontare tutto da sola. Parla con amiche, familiari o, se ne senti il bisogno, con un professionista della salute mentale. Sentirsi comprese e sostenute fa una differenza enorme; Prenditi attivamente cura di te. Ricordati di dormire abbastanza, muoviti, concediti momenti di relax. Trattarsi con gentilezza invece che con severità è uno strumento importante, soprattutto in questo periodo.

In fondo, il Capodanno è quello che decidiamo di farne.

Può essere semplicemente un giorno come un altro oppure può diventare un momento simbolico per riflettere sui nostri valori, rivedere i nostri obiettivi e rinnovare la connessione con noi stesse.