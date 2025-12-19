Vip in paillettes, da Lily Collins a Serena Autieri: i look per Capodanno 2025
C’è un momento migliore di questo per brillare, di luce propria o riflessa? La risposta, unanime per fashion addicted e passerelle, è ovviamente negativa. Se la stagione in corso avesse una colonna sonora ed essa non fosse All I Want For Christmas Is You, si intende, potrebbe di certo essere Dancing Queen degli Abba. La ragione? Il clamoroso ritorno delle paillettes in pedana, che con un’onda di luce hanno travolto abiti, calzature ed accessori. Parliamo di un’estetica che riflette — e nel vero senso della parola — riscatto, desiderio di leggerezza e di festa, e che sarà presto esaudito con l’arrivo di Capodanno 2025. Inutile dirlo, durante il corso degli ultimi mesi sono state numerosissime le celebrità ad aderire con una certa gioia alla tendenza: tra loro a scintillare un po’ di più è stata Lily Collins, la quale ha esteso la già lunga lista di iconici look alla Emily in Paris indossando un minidress in velluto e pailettes con scollo a fascia e peplo di Fendi, tratto dalla collezione SS26, per partecipare al Tonigh Show di Jimmy Fallon. Un modello senza dubbio perfetto per abbagliare durante l’ultima notte dell’anno.