Serena Autieri compie 50 anni, il party in alta montagna con look da regina di ghiaccio

L’attrice e cantante Serena Autieri festeggia il 50esimo compleanno con una grande festa in montagna: il look è da sogno

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IPA Serena Autieri

Il 4 aprile Serena Autieri ha compiuto 50 anni. Un compleanno importante, che la cantante e attrice ha scelto di celebrare con una grande e allegra festa, in compagnia della famiglia e di numerosi amici. Nonostante la stagione primaverile, i celebramenti sono avvenuti in montagna e, per l’occasione, Serena ha scelto un outfit scintillante, da vera regina delle nevi.

Serena Autieri, 50 anni da regina di ghiaccio

Il 50esimo compleanno è una ricorrenza importante, che val la pena di festeggiare. Serena Autieri ha scelto di farlo con una grande festa in una suggestiva baita sui monti. Un luogo a lei caro, che lei definisce “la casa del cuore, quella fatta di affetti veri, di risate sincere e di momenti che restano”. Un party in grande, con cena a 6 portate, intrattenimento musicale e postazione per le foto ricordo. Immancabile, naturalmente, la torta, su cui svettava un 50 a caratteri dorati.

“È esattamente così che desideravo vivere questo giorno speciale” ha scritto l’attrice condividendo sul proprio profilo Instagram alcuni dei momenti più divertenti ed emozionanti della festa. Il divertimento si accompagna alla riflessione: “Mi fermo un attimo a guardare indietro, con gratitudine” scrive. “Per la strada fatta, per i sogni che hanno trovato voce, per ogni emozione che mi ha resa quella che sono. Celebro la vita, gli incontri, gli abbracci che sanno di casa. E celebro il presente, con il cuore pieno e lo sguardo ancora innamorato del futuro”. Infine, un “grazie a chi c’è stato, a chi c’è, e a chi verrà”.

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Regina della festa, Serena sfoggiava un outfit mozzafiato. Un po’ come a Capodanno, tutti gli ospiti portava almeno un piccolo dettaglio in paillettes. La festeggiata di cristalli era ricoperta da capo a piedi. Splendido il tubino senza maniche, dalla scollatura a cuore e dal taglio a sirena, con orlo ai polpacci. Cadeva indosso come un guanto, completamente ricoperto di glitter dorati. In perfetto tono con i sandali nude dal tacco alto e con la bionda chioma che l’attrice ha scelto di portare sciolta in morbide onde.

Anche il make-up era luminoso e sui toni dell’oro, così come la bella collana indossata come unico accessorio. Un look che, senza dubbio, sarebbe piaciuto anche a Elsa, la regina di neve protagonista della popolarissima saga Disney di Frozen, di cui Autieri è doppiatrice.

Accanto a lei il marito e la figlia

Alla festa di compleanno di Serena Autieri c’erano tantissimi amici, ma gli ospiti più importanti erano Enrico e Giulia Tosca, il marito e la loro dolce bimba. Serena e Enrico Griselli, manager, sono sposati dal 2010. Per lei fu un colpo di fulmine, “ho perso la testa quasi subito dopo esserci conosciuti”, ma lui rese il gioco più difficile, “prima un lungo corteggiamento al telefono, poi, finalmente, insieme a Napoli”.

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Gli auguri più dolci sono senza dubbio quelli di Giulia Tosca, nata nel 2013 e oggi 13enne. Per il compleanno della mamma, ha registrato un tenero messaggio di auguri, per poi festeggiare assieme fino a tarda notte. Piccola donnina bella come la mamma, anche Giulia sfoggiava un delizioso abitino di paillettes.