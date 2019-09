Chi è Enrico Griselli, il marito di Serena Autieri

editato in: da

Un valanga di ‘like’. Se li è guadagnati un bellissimo post pubblicato su Instagram da Serena Autieri. La bionda attrice napoletana ha voluto condividere con i suoi tanti follower la gioia dell’anniversario del suo matrimonio con il marito Enrico Griselli, pubblicando le foto del loro giorno più bello e facendo il pieno di ‘cuoricini’ e commenti entusiasti.

Era l’11 settembre del 2010, quando Serena Autieri, raggiante in abito bianco, in una commovente cerimonia celebrata nel Duomo di Spoleto disse il ‘Sì’ più importante al suo Enrico.

Da allora, molta acqua è passata sotto i ponti ma l’unione tra moglie e marito, coronata dall’arrivo, nel 2013 della piccola Giulia Tosca, sembra essere sempre più stretta. Merito anche della scelta di condividere affetti familiari e vita professionale.

Enrico Griselli, l’uomo che ha rubato il cuore di una delle più popolari attrici italiane è un affascinante imprenditore umbro, nato a Spoleto. Quando conosce Serena, Enrico lavora da manager a Dubai e la Autieri ha raccontato in un’intervista delle loro fughe romantiche nel deserto durante i weekend, come uno dei più bei ricordi del periodo del fidanzamento.

Dopo il matrimonio con Serena, Enrico Griselli ha scelto invece di dedicarsi all’imprenditoria e oggi è anche l’impresario teatrale di diversi spettacoli di successo, che vedono protagonista la sua bella musa bionda, e non solo.

Così marito e moglie sono diventati sempre più uniti. Condividendo e mischiando amore, vita familiare e arte sono diventati una coppia inseparabile e una vera squadra vincente. Nelle occasioni mondane e in tournée, quando possibile, Enrico è sempre accanto alla moglie, dietro le quinte o seduto in platea: la sostiene, la applaude e ne condivide i progetti artistici.

Una coppia solida quella formata da Serena ed Enrico, mai sfiorata, in oltre dieci anni di relazione, dai gossip così frequenti sugli amori del mondo dello spettacolo.

Non stupisce dunque che la Autieri abbia pensato a una dedica piena d’amore per l’anniversario del matrimonio con l’uomo della sua vita: “Io so che ti amerò. Per tutta la mia vita ti amerò. E in ogni lontananza ti amerò. E senza una speranza Io so che ti amerò”. Parole che riflettono un sentimento profondissimo che ha colpito anche i suoi follower, accogliendo il post con una valanga di ‘like’ e affetto.