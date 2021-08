Hunziker e Autieri, amiche inseparabili: le divertenti foto delle vacanze

editato in: da

L’amicizia tra Michelle Hunziker e Serena Autieri è indissolubile. Le due conduttrici hanno infatti deciso di trascorrere le vacanze insieme a figli e mariti sulle Dolomiti, replicando una formula che avevano già sperimentato in passato. Le due sono apparse piuttosto divertite in una delle tante immagini che hanno voluto condividere sui loro canali social.

In particolare, Michelle Hunziker ha pubblicato una foto nella quale compare con Serena Autieri, mentre entrambe sono intente a bere un caffè molto speciale in Alta Badia. Le due amiche sono, infatti, sommerse dal fieno e da un paesaggio mozzafiato, quello che hanno scelto per trascorrere il Ferragosto in famiglia.

Una piccola vacanza in famiglia, per le due regine della tv, che è servita per ricaricare le energie in vista della prossima stagione professionale. Michelle Hunziker tornerà, infatti, con la nuova edizione di All Together Now mentre Serena Autieri sta riscuotendo un ottimo successo con il programma di Rai1 Dedicato.

Michelle Hunziker scrive a corredo della foto che ha voluto pubblicare e condividere con i suoi follower: “Ferragosto davvero speciale! Caffettino nel fieno, in mezzo alle montagne nella pace più totale con la mia amica! Wow”.

Le ferie si sono svolte all’insegna della tradizione del posto, anche con qualche attività speciale che è tipica di quei luoghi (compresa una fruttuosa raccolta di funghi nel bosco).

Il legame tra Michelle Hunziker e Serena Autieri è quindi mosso da un affetto sincero, qualità assai rara da trovare in altre professioniste della tv. Le vacanze condivise non sono che una sola dimostrazione dell’amicizia che le unisce, che ormai va avanti da molti anni.

In questa cornice fatta d’amicizia e di natura incontaminata, s’inserisce anche l’amore di Michelle Hunziker per il marito Tomaso Trussardi. I due sono stati immortalati in un momento di romanticismo proprio dalla Autieri, che per un attimo ha vestito i panni della fotografa.

La passione della montagna è comune a entrambe, che si sono rilassate tra cene romantiche, trekking ed escursioni. E, in questi giorni di riposo, non sono mancati i momenti divertenti che sono tipici di una grande amicizia. La foto del “caffè ad alta quota” ne è una dimostrazione!