Serena Autieri avrà un programma tutto suo: “Un altro sogno che si realizza”

Serena Autieri quest’estate avrà un programma nuovo di zecca tutto suo. I rumors dei giorni scorsi sono stati confermati e la splendida attrice napoletana si prepara ad andare in onda su Rai 1 con Dedicato. Un titolo che promette bene (omaggio alla celebre canzone di Loredana Bertè) e che di fatto ne preannuncia il contenuto: una sfilza di dediche in diretta che coinvolgeranno il pubblico.

Qualche ora di pura e semplice spensieratezza a partire da lunedì 28 giugno. La Autieri sarà in diretta dalle 9.55 del mattino tutti i giorni fino a mezzogiorno, seguita dalle immancabili repliche della fiction campione di ascolti Don Matteo.

È chiaro l’intento della Rai di donare un po’ di freschezza al palinsesto della prima rete, con un volto nuovo come Serena Autieri che è molto amata dal grande pubblico. Lei che è un’artista dal conclamato talento, in grado di vestire i panni più disparati: sa recitare, sa cantare, sa ballare e padroneggia il palcoscenico in modo sempre impeccabile, con un’eleganza comune a poche.

La Autieri ha risposto alla chiamata di mamma Rai in modo a dir poco entusiasta, come dimostrano le sue parole durante la conferenza stampa di presentazione del daytime estivo: “Questo programma è un altro sogno che si realizza. È una bellissima opportunità. Spero di essere all’altezza. Mi metterò di impegno con tutto l’amore che posso. Quest’anno e mezzo di lontananza dal pubblico è stato doloroso. Ringrazierò il pubblico con questo programma dove canterò tantissimo e non vedo l’ora!”.

Parola d’ordine: spensieratezza. La nuova idea del programma, costruita intorno a una donna che “ha sempre rappresentato la bellezza e la sobrietà di donna, artista e madre“, come affermato dal direttore di Rai 1 Stefano Coletta, prende le mosse dal periodo difficile che tutti noi abbiamo vissuto. La pandemia che ha causato tanta sofferenza per molti e che per tutti, indistintamente, è stata dominata dal distanziamento.

Così Dedicato vuole essere un piccolo passo per uscire da questo isolamento, un programma con un volto amato e dolce come quello di Serena Autieri che si pone l’obiettivo di intrattenere con spensieratezza, lasciando spazio alle emozioni e ai sentimenti più veri. La conduttrice riceverà telefonate e messaggi (anche su Whatsapp) di chi vuole fare una dedica speciale a qualcuno, ma si occuperà anche di interviste e storie che meritano di essere raccontate.

L’intento della Rai è molto chiaro, tutto è all’insegna della ripartenza. La voglia di ripartire non manca di certo e sarà più dolce in compagnia di Serena Autieri, pronta a regalare al pubblico una ventata di ottimismo.