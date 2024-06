Ascolti tv del 28 giugno, Carlo Conti vola con Tim Summer Hits

Carlo Conti anticipa Sanremo 2025 e su Rai 1 conduce con Andrea Delogu "Tim Summer Hits", ospite Angelina Mango. Nessuna speranza per gli altri show in tv.

Fonte: Getty Images Angelina Mango

Rai 1 manda in onda uno dei suoi cavalli di battaglia dell’estate, il Tim Summer Hits condotto da Carlo Conti e Andrea Delogu, è gli ascolti tv s’impennano. Canale 5 ha risposto con una nuova puntata della fiction turca, La rosa della vendetta.

In attesa di vederlo al timone del Festival di Sanremo 2025, Carlo Conti ha condotto su Rai 1 la prima delle quattro puntate del Tim Summer Hits, la kermesse musicale dell’estate. Al suo fianco c’era Andrea Delogu. Mentre si sono alternati sul palco Angelina Mango, Annalisa, Antonello Venditti, Arisa, Elodie, Emis Killa, Ermal Meta, Gaia, Gazzelle, Geolier, Gianna Nannini, Jvli, Mahmood, Matteo Paolillo, Pooh, Olly, Tananai, The Kolors, Tommaso Paradiso, Tony Effe. A fare da cornice, l’incantevole e storica Piazza del Popolo a Roma, che dopo aver ospitato l’evento dal vivo, si rende protagonista degli appuntamenti televisivi.

Su Canale 5 è andata in onda una nuova puntata de La rosa della vendetta e su Italia 1 il film Vi presento i nostri. Rete 4 ha invece proposto Quarto Grado – Le storie. Rai 3 ha trasmesso Puccini secondo Muti in mondovisione da Lucca. L’evento, realizzato in occasione del centenario della morte di Giacomo Puccini è stato presentato da Serena Autieri.

Prima serata, ascolti tv del 28 giugno: trionfa il Tim Summer Hits

Su Rai1 la prima puntata di TIM Summer Hits – La Musica dell’Estate è la scelta di 2.670.000 spettatori pari al 19,2% di share. Su Canale5 La Rosa della Vendetta ha conquistato 2.188.000 spettatori con uno share del 15,1%. Su Rai2 I Casi della Giovane Miss Fisher conquista 571.000 spettatori (3,8%).

Su Italia1 Vi presento i nostri ha radunato 888.000 spettatori pari al 6,1%. Su Rai3 Puccini secondo Muti segna 739.000 spettatori e il 4,9%. Su Rete4 Quarto Grado – Le Storie si prende 1.143.000 spettatori (9,8%). Su La7 Eden – Un Pianeta da Salvare è la scelta di 365.000 spettatori e il 2,7%. Su Tv8 I delitti del BarLume – Aria di mare conquista 322.000 spettatori con il 2,2%. Sul Nove I Migliori Fratelli di Crozza raccoglie 438.000 spettatori (2,9%).

Access Prime Time, dati del 28 giugno

Su Rai1 Techetechetè è la scelta di da 2.572.000 spettatori (15,9%). Su Canale5 Paperissima Sprint raduna 2.600.000 spettatori pari al 16,1%. Su Rai2 TG2 Post raccoglie 664.000 spettatori (4,1%). Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine si prende 1.101.000 spettatori (6.8%). Su Rai3 Viaggio in Italia conquista da 886.000 spettatori (5.8%) e Un Posto al Sole totalizza un ascolto medio di 1.426.000 spettatori (8,7%). Su Rete4 4 di Sera piace a 745.000 spettatori e il 4,8% nella prima parte e 948.000 spettatori e il 5.8% nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo raduna 1.514.000 spettatori (9.4%). Su Tv8 Tris per Vincere si ferma a 335.000 spettatori pari al 2.1%.

Ascolti tv Preserale, dati del 28 giugno

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente si prende 2.150.000 spettatori pari al 22,9%, mentre Reazione a Catena è la scelta di 3.018.000 spettatori pari al 26%. Su Canale5, in replica, Caduta Libera – Inizia la Sfida raduna 1.298.000 spettatori (14,6%), mentre Caduta Libera conquista 1.832.000 spettatori (16,6%).

Su Rai2, dopo TGSport Sera (489.000 – 5,7%), N.C.I.S. – Unità Anticrimine conquista 318.000 spettatori con il 3% e S.W.A.T. 458.000 spettatori con il 3,4%. Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 274.000 spettatori (2,8%) e C.S.I. – Scena del Crimine piace a 472.000 spettatori (3,6%). Su Rai3 le news dei TGR conquistano 1.707.000 spettatori (14%). A seguire Blob segna 735.000 spettatori (5,1%). Su Rete4 Terra Amara totalizza 481.000 spettatori (3,5%). Su La7 Padre Brown è la scelta di 137.000 spettatori pari all’1,3%. Su Tv8 Celebrity Chef si prende 227.000 spettatori (1,9%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? conquista 357.000 spettatori con il 2,7%.