Ascolti tv dell’11 luglio, Tim Summer Hits, Vanina o Quarto Grado

Su Rai 1 il Best of dei "Tim Summer Hits", su Rete 4 "Quarto Grado", la Nazionale femminile su Rai 2 o "Vanina" su Canale 5: chi vince gli ascolti?

IPA Carlo Conti

L’11 luglio sono tornati in tv i grandi appuntamenti del venerdì sera. Su Rai 1 Carlo Conti e Andrea Delogu hanno condotto il best of dei Tim Summer Hits 2025, mentre su Rete 4 è andato in onda Quarto Grado.

Tim Summer Hits su Rai1 è giunto al suo epilogo: Carlo Conti e Andrea Delogu hanno salutato tutti con il Best of dell’edizione 2025 e sul palco si sono alternati i grandi della musica del momento. Canale 5 ha trasmesso in replica la prima puntata della serie Vanina con Giusy Buscemi, mentre su Rete 4 è tornato l’appuntamento con Quarto Grado. Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero si sono occupati dei casi di Chiara Poggi e di Liliana Resinovich.

Il resto della programmazione ha visto su Rai 3 il racconto del rapimento di Moro in Buongiorno, notte di Marco Bellocchio e su Rai 2 la partita Italia-Spagna per la UEFA Women’s Championship. Mentre su Italia 1 è andato in onda Chicago Fire.

Prima serata, ascolti tv dell’11 luglio

Su Rai1 Tim Summer Hits – Best Of ha interessato 1.828.000 spettatori pari al 15.6% di share. Su Canale5 la replica di Vanina – Un Vicequestore a Catania ha conquistato 1.254.000 spettatori con uno share del 10.2%. Su Rai2 la partita degli Europei Femminili di Calcio – Italia-Spagna intrattiene 1.362.000 spettatori pari al 9.7%. Su Italia1 Chicago Fire incolla davanti al video 858.000 spettatori con il 7%. Su Rai3 Buongiorno, notte segna 283.000 spettatori (2.1%). Su Rete4 Quarto Grado totalizza un ascolto medio di 1.267.000 spettatori (12.2%). Su La7 In Viaggio con Barbero raggiunge 593.000 spettatori e il 4.4%. Su Tv8 Italia’s Got Talent – Best Of ottiene 270.000 spettatori (2.2%). Sul Nove I Migliori Fratelli di Crozza raduna 349.000 spettatori con il 2.6%.

Access Prime Time, dati dell’11 luglio

Su Rai1 Techetechetè raduna 2.475.000 spettatori (16.9%). Su Canale5 Paperissima Sprint raccoglie 2.035.000 spettatori pari al 13.9%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.003.000 spettatori (6.9%). Su Rai3 Generazione Bellezza è seguito da 889.000 spettatori (6.4%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.344.000 spettatori (9.1%). Su Rete4 4 di Sera News ha raggiunto 837.000 spettatori e il 6% nella prima parte e 851.000 spettatori e il 5.8% nella seconda parte. Su La7 In Onda conquista 992.000 spettatori (6.8%). Su Tv8 Foodish totalizza 347.000 spettatori (2.4%). Sul Nove The Cage – Prendi e Scappa raccoglie 529.000 spettatori con il 3.6%.

Ascolti tv Preserale, dati dell’11 luglio

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto 2.051.000 spettatori pari al 21.2%, mentre Reazione a Catena ha coinvolto 2.735.000 spettatori pari al 22.9%. Su Canale5 la replica di Caduta Libera – Inizia la Sfida ha intrattenuto 1.101.000 spettatori (12.4%), mentre Caduta Libera ha convinto 1.572.000 spettatori (14.4%). Su Rai2, dopo TGSport Sera (312.000 – 3.7%), The Rookie totalizza 412.000 spettatori con il 4% e Blue Bloods 597.000 spettatori con il 4.6%. Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 285.000 spettatori (2.8%), mentre C.S.I. Miami raccoglie 431.000 spettatori (3.4%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 1.683.000 spettatori (13.9%). A seguire Blob segna 661.000 spettatori (4.8%). Su Rete4 La Promessa interessa 776.000 spettatori (5.9%). Su La7 la replica di Famiglie d’Italia raduna 115.000 spettatori pari all’1.1%. Su Tv8 4 Ristoranti ha conquistato 213.000 spettatori (1.8%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 326.000 spettatori con il 2.5%. Su SkySport la semifinale di Wimbledon – Sinner-Djokovic incolla davanti al video 947.000 spettatori (10%).