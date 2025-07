Ascolti tv del 4 luglio, chi ha vinto tra Tim Summer Hits e la Coppa del Mondo per Club

I risultati degli ascolti tv del 4 luglio dopo la sfida tra Tim Summer Hits e la Coppa del Mondo per Club. Tutti i numeri del venerdì sera

Si rinnova la sfida in tv tra il Tim Summer Hits condotto da Carlo Conti con Andrea Delogu e la Coppa del Mondo per Club, che invece ha presidiato la prima serata di Canale5. Ci troviamo di fronte a una tipica serata d’estate, in cui i risultati dipendono molto dalle preferenze del pubblico e da quello che ama seguire nel corso delle lunghe nottate ormai roventi. Ma quali sono stati i risultati degli ascolti tv del 4 luglio?

Su Retequattro, abbiamo seguito l’approfondimento giornalistico di Quarto Grando, con Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero, mentre Italia1 ha ospitato Into the storm. Su Rai2 è andato in onda il documentario Il Settebello. Nel cuore della leggenda. Su Rai3, abbiamo rivisto il film cult I Cento Passi con Luigi Lo Cascio, ispirato alla storia di Peppino Impastato. Vediamo tutti i risultati del venerdì sera.

Prima serata, ascolti tv del 4 luglio

Su Rai1 Tim Summer Hits ha interessato 2.183.000 spettatori pari al 17% di share (Buonanotte di 31 minuti a 1.477.000 e il 18.2%). Su Canale5 la partita del Mondiale per Club – Fluminense-Al Hilal ha conquistato 2.118.000 spettatori con uno share del 15.5%. Su Rai2 Il Settebello – Nel Cuore della Leggenda intrattiene 226.000 spettatori pari all’1.7%. Su Italia1 Into the Storm incolla davanti al video 714.000 spettatori con il 5.3%. Su Rai3 I cento passi segna 618.000 spettatori (4.8%).

Su Rete4 Quarto Grado totalizza un ascolto medio di 1.221.000 spettatori (11.6%). Su La7 Le regole della casa del sidro raggiunge 466.000 spettatori e il 3.6%. Su Tv8 Italia’s Got Talent – Best Of ottiene 246.000 spettatori (2%). Sul Nove I Migliori Fratelli di Crozza raduna 412.000 spettatori con il 3%. Sul 20 Operazione U.N.C.L.E. fa sintonizzare 225.000 spettatori (1.7%). Su Rai4 Mad Heidi è scelto da 169.000 spettatori (1.2%). Su Iris Striptease è seguito da 363.000 spettatori pari al 2.8%. Su RaiMovie L’infernale Quinlan sigla 166.000 spettatori (1.2%). Su La5 Temptation Island arriva a 285.000 spettatori e il 2.5%. Su TopCrime FBI: Most Wanted è visto da 288.000 spettatori (2.1%). Su La7d Josephine Ange Gardien è la scelta di 202.000 spettatori con il 2%.

Access Prime Time, dati del 4 luglio

Su Rai1 Techetechetè raduna 2.681.000 spettatori (18.8%). Su Canale5 Paperissima Sprint di 12 minuti raccoglie 1.876.000 spettatori pari al 13.6%. Su Rai2 TG2 Post totalizza 541.000 spettatori con il 3.7%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.121.000 spettatori (7.9%). Su Rai3 Generazione Bellezza è seguito da 768.000 spettatori (5.6%), mentre il doppio episodio di Un Posto al Sole appassiona 1.243.000 spettatori (8.7%). Su Rete4 4 di Sera News ha raggiunto 790.000 spettatori e il 5.7% nella prima parte e 958.000 spettatori e il 6.6% nella seconda parte. Su La7 In Onda conquista 1.019.000 spettatori (7.2%). Su Tv8 Foodish totalizza 417.000 spettatori (3%).

Ascolti tv Preserale, dati del 4 luglio

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto 2.064.000 spettatori pari al 21.7%, mentre Reazione a Catena ha coinvolto 3.034.000 spettatori pari al 25.5%. Su Canale5 la replica di Caduta Libera – Inizia la Sfida ha intrattenuto 1.188.000 spettatori (13.7%), mentre Caduta Libera ha convinto 1.598.000 spettatori (14.6%). Su Rai2, dopo TGSport Sera (409.000 – 4.8%), Blue Bloods totalizza 547.000 spettatori con il 5.2% nel primo episodio e 644.000 spettatori con il 4.9% nel secondo episodio. Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 373.000 spettatori (3.8%), mentre C.S.I. Miami raccoglie 485.000 spettatori (3.8%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 1.800.000 spettatori (14.9%). A seguire Blob segna 717.000 spettatori (5.3%). Su Rete4 La Promessa interessa 807.000 spettatori (6.2%). Su La7 la replica di Famiglie d’Italia raduna 143.000 spettatori pari all’1.4%. Su Tv8 4 Ristoranti ha conquistato 235.000 spettatori (2%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 414.000 spettatori con il 3.2%.