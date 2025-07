Ascolti tv del 25 luglio, lo show di Gigi D’Alessio o Giusy Buscemi in Vanina

Serata di repliche tra "Gigi Uno come te" su Rai 1 e "Vanina" su Canale 5. Su Rete 4 "Quarto Grado" chiude con il caso Poggi: chi vince gli ascolti?

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

IPA Gigi D'Alessio

Mentre tutti pensano alle vacanze, il palinsesto televisivo di venerdì 25 luglio si riempie di repliche. Su Rai 1 è andato in onda lo show Gigi Uno come te – Lo show continua e su Canale 5 la fiction Vanina – Un vicequestore a Catania con Giusy Buscemi.

Se Gigi D’Alessio è stato il protagonista assoluto su Rai 1, Rai 2 ha proposto il secondo appuntamento di The Americas. Gli episodi andati in onda si intitolavano Il selvaggio West e L’Amazzonia. Mentre su Rai 3 è stato trasmesso il film di Gabriele Salvatores, che sta per convolare a nozze, Tutto il mio amore.

Giusy Buscemi è tornata nei panni di Vanina su Canale 5. Su Rete 4 è andata in onda l’ultima puntata di stagione di Quarto Grado, dove si è parlato degli sviluppi sul caso Chiara Poggi e su quello di Liliana Resinovich. Italia 1 invece ha dato una puntata di Chicago Fire. La7 ha trasmesso Una giornata particolare dedicata a Mussolini.

Dalle 10 tutti i dati di ascolto tv del 25 luglio