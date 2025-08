Ascolti tv del 1 agosto, chi vince tra Vanina – Un vicequestore a Catania e Il diritto di contare

IPA Giusy Buscemi

Dopo il frastuono di Temptation Island, con l’edizione più seguita nella storia del programma, il palinsesto televisivo torna alla consueta tranquillità estiva. In questi caldi giorni di vacanza, le emittenti ripropongono grandi classici del cinema e fiction tra le più amate. I dati auditel degli ascolti tv della giornata di venerdì 1° agosto, che ha visto scontrarsi in prima serata il film Il diritto di contare, su Rai 1, e la serie Vanina – Un vicequestore a Catania su Canale 5.

Prima serata, ascolti tv del 1° agosto

Nella prima serata di venerdì 1 agosto 2025, è l’emittente nazionale a vincere con Il diritto di contare, su Rai1, che interessa 1.882.000 spettatori pari al 15.6% di share. Su Canale5, Vanina – Un Vicequestore a Catania, la fiction con Giusy Buscemi protagonista, conquista 1.439.000 spettatori con uno share del 12.3%. Su Rai2 The Americas intrattiene 725.000 spettatori pari al 5.1% nel primo episodio e 792.000 spettatori pari al 6.4% nel secondo episodio. Su Italia1 Chicago Fire incolla davanti al video 978.000 spettatori con il 7.7%. Su Rai3 Settembre segna 468.000 spettatori (3.5%). Su Rete4 Flight totalizza un a.m. di 644.000 spettatori (5.5%). Su La7, dopo In Onda Prima Serata (763.000 – 5.1%), Sei Felice? Una Giornata con Crepet raggiunge 316.000 spettatori e il 2.8%.

Access Prime Time, i dati del 1° agosto

Su Rai1 Techetechetè raduna 2.411.000 spettatori (16%). Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (3.345.000 – 23.7%), La Ruota della Fortuna raccoglie 3.966.000 spettatori pari al 26.2%. Su Rai2 TG2 Post è la scelta di 456.000 spettatori (3%). Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 908.000 spettatori (6.2%). Su Rai3 Generazione Bellezza è seguito da 817.000 spettatori (5.8%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.327.000 spettatori (8.7%). Su Rete4 4 di Sera News raggiunge 601.000 spettatori e il 4.2% nella prima parte e 653.000 spettatori e il 4.3% nella seconda parte. Su La7 In Onda conquista 856.000 spettatori (5.8%)

Preserale, gli ascolti del 1° agosto

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ottenie 1.982.000 spettatori pari al 21.6%, mentre Reazione a Catena coinvolge 2.635.000 spettatori pari al 23.2%. Su Canale5 Sarabanda – Prima Sfida intrattiene 1.357.000 spettatori (16.1%), mentre Sarabanda convince 1.892.000 spettatori (18.2%). Su Rai2, dopo TGSport Sera (319.000 – 3.8%), The Rookie totalizza 386.000 spettatori con il 3.9% e Blue Bloods 607.000 spettatori con il 4.9%. Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 330.000 spettatori (3.5%), mentre C.S.I. Miami raccoglie 401.000 spettatori (3.3%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 1.632.000 spettatori (14%). A seguire Blob segna 650.000 spettatori (5%). Su Rete4 La Promessa interessa 699.000 spettatori (5.6%). Su La7 la replica di Famiglie d’Italia raduna 100.000 spettatori pari all’1%.