Ascolti tv del 24 giugno, Gigi d’Alessio contro Makari: non ci sono storie

Martedì 24 giugno Gigi d’Alessio ha intrattenuto il pubblico televisivo con il suo show in onda su Canale 5, mentre Rai 1 ha trasmesso in replica la puntata finale di Makari 3.

Gigi & Friends – Sicily For Life in onda su Canale 5 una ha regalato una serata speciale di musica e solidarietà con Gigi D’Alessio e tanti straordinari ospiti, quali Elodie, Fiorella Mannoia, Geolier, Noemi, Sal Da Vinci, The Kolors, Clementino, Lda, Rosario Miraggio, Elena D’Amario e Alessandro Siani.

Mentre su Rai 1 è andata in onda l’ultima puntata di Makari 3, ovviamente in replica, in attesa della quarta stagione. Su Rete 4 a È sempre Cartabianca si è parlato del conflitto fra Iran e Israele e dell’allerta terrorismo in Italia. Rai 3 ha trasmesso Kilimangiaro e Rai 2 Storie al bivio show.

Su La7 a Inchieste in movimento di Federico Rampini si è parlato dell’America di Elon Musk.

Prima serata, ascolti tv del 24 giugno: vince Gigi D’Alessio

Su Rai 1 Makari 3 incolla al piccolo schermo 1.713.000 spettatori pari al 12.4% di share. Su Canale5 Gigi & Friends – Sicily for Life ha conquistato 2.016.000 spettatori con uno share del 17.5%. Su Rai2 Storie al Bivio Show intrattiene 484.000 spettatori pari al 3.1% nella presentazione di circa 40 minuti e 416.000 spettatori con il 3.9%.

Su Italia1 la partita del Mondiale per Club – Benfica-Bayern Monaco incolla davanti al video 1.494.000 spettatori con il 9.6%. Su Rai3 Kilimangiaro On the Road segna 626.000 spettatori (4.3%). Su Rete4 È Sempre Cartabianca totalizza un a.m. di 815.000 spettatori (7.2%). Su La7 Inchieste in Movimento raggiunge 551.000 spettatori e il 3.7%. Su Tv8 No Time to Die ottiene 414.000 spettatori con il 3.4%. Sul Nove Jumanji raduna 457.000 spettatori (3.2%).

Access Prime Time, dati del 24 giugno

Su Rai1 Affari Tuoi 4.549.000 spettatori (27.3%). Su Canale5 Paperissima Sprint raccoglie 1.963.000 spettatori pari all’11.8%. Su Italia1 Mondiale per Club Live raduna 557.000 spettatori (3.7%). Su Rai3 Generazione Bellezza è seguito da 830.000 spettatori (5.4%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.292.000 spettatori (7.7%).

Su Rete4 4 di Sera ha raggiunto 1.001.000 spettatori e il 6.4% nella prima parte e 809.000 spettatori e il 4.8% nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo conquista 1.329.000 spettatori (8.1%). Su Tv8 Foodish totalizza 483.000 spettatori (3%). Sul Nove The Cage – Prendi e Scappa raccoglie 497.000 spettatori con il 3%.

Ascolti tv Preserale, dati del 24 giugno

Su Rai1 Reazione a catena- L’intesa vincente ha ottenuto un ascolto medio di 2.107.000 spettatori pari al 21.2%, mentre Reazione a Catena ha coinvolto 3.076.000 spettatori pari al 24.8%. Su Canale5 Caduta Libera – Le 10 Botole ha intrattenuto 1.295.000 spettatori (14.5%), mentre Caduta Libera ha convinto 1.849.000 spettatori (16.4%).

Su Rai2 TGSport Sera (277.000 – 3.2%) e Radio2 Social Club Clip (208.000 – 2%), gli Europei Femminili di Basket, dalle 19:21 alle 21:30, totalizzano 259.000 spettatori con l’1.9%. Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 358.000 spettatori (3.5%), mentre C.S.I. Miami raccoglie 541.000 spettatori (4.1%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 1.946.000 spettatori (15.4%). A seguire Blob segna 688.000 spettatori (4.7%). Su Rete4 La Promessa appassiona 696.000 spettatori (5%). Su La7 la replica di Famiglie d’Italia raduna 138.000 spettatori pari all’1.3%. Su Tv8 4 Ristoranti ha conquistato 261.000 spettatori (2.1%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 394.000 spettatori con il 2.9%.