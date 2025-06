Cosa sappiamo di Makari 4? Un rinvio doloroso da digerire per i fan e ora il rischio che la messa in onda slitti ancora

IPA Quando esce Makari 4, tutto quello che sappiamo sulla nuova stagione rinviata

C’è un po’ di confusione in casa Rai per quanto riguarda il palinsesto di martedì 24 giugno. Era infatti prevista la quarta e ultima puntata di Makari 3. Una replica che conclude l’ultima stagione fino a questo punto andata in onda dell’apprezzata serie Tv.

Nonostante gli iniziali programmi, però, ecco di colpo l’ombra di Simon Coleman, poliziotto francese diviso tra nipoti e indagini. Tre puntate previste, di cui la prima proprio martedì 24 giugno. In attesa di capire cosa andrà in onda effettivamente, proviamo a fare il punto su Makari 4.

Makari 4 quando esce

Sappiamo che Makari 4 si farà, il che è di per sé una notizia splendida, considerando quanto sia volubile il mondo delle fiction televisive. A confermarlo è stata proprio Maria Pia Ammirati che, per i meno informati, è la direttrice di Rai Fiction.

Annuncio ufficiale che risale all’11 marzo 2024. Da allora è trascorso più di un anno e le riprese si sono ormai svolte. Il progetto sul set si è concluso nella seconda metà del 2024, con l’ultimo ciak battuto a dicembre dello scorso anno. Ciò che si attende, ora, è soltanto il giusto inserimento nel palinsesto, che si sta facendo attendere non poco.

I fan sono rimasti molto delusi ad aprile 2025, considerando come ci si aspettasse la messa in onda in quel periodo. Makari 4 quando esce? Si chiedono in tanti sui social e la risposta è questa: la fiction è stata posticipata all’autunno 2025. Per il momento si vocifera anche di un altro slittamento ma nulla è confermato in tal senso.

Dita incrociate, dunque, per il periodo tra settembre e dicembre, anche se non è da escludere, purtroppo, il rinvio alla fase febbraio-aprile 2026.

Makari 4, le anticipazioni

Sappiamo che Makari segue singoli casi, il che permette al pubblico di seguire al meglio la fiction, anche senza prestare estrema attenzione a ogni svolta nelle indagini. Esiste però una trama orizzontale che, come nel caso di Montalbano, è prevalente personale, ovvero connessa ai rapporti dei protagonisti e alle loro vite al di fuori del lavoro.

Ci si attende una struttura simile per la quarta stagione, con 3-4 episodi da circa 110 minuti l’uno. Parlando di trama e di anticipazioni, sappiamo che Saverio ha fronteggiato una fase di crisi con Suleima, avvicinandosi inoltre alla professoressa Michela. Quest’ultima, si vocifera, avrà molto più spazio nelle prossime puntate. Il tema della rivalità in amore sarà dunque ben presente. Vedremo se Saverio lascerà Suleima definitivamente o se magari sarà lei a farlo, anche se il pubblico spera, in fondo, che l’amore tra loro trionfi.

Makari 4, il cast

Chi torna in Makari 4? Impensabile una stagione senza Claudio Gioè, interprete di Saverio Lamanna. Al suo fianco anche svariati volti noti che lo accompagnano fin dalla prima puntata:

Domenico Centamore (Giuseppe Piccionello);

Ester Pantano (Suleima);

Antonella Attili (Marilù);

Filippo Luna (Vicequestore Randone);

Tuccio Musumeci (padre di Saverio).

Si aggiungono al gruppo cardine anche Serena Iansiti ed Eugenio Franceschini, confermati dopo l’apparizione nella terza stagione.