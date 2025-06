Ascolti tv dell’8 giugno, chi ha vinto tra Makari 3 e La notte del cuore

Fonte: Ansa Claudio Gioè

Una domenica sera all’insegna delle repliche, soprattutto per Rai1 che ripropone la terza stagione di Makari con Claudio Gioè. Su Canale5 è invece andato in onda La notte del cuore, mentre su Italia1 abbiamo visto una nuova puntata di Sarabanda Celebrity con la conduzione di Enrico Papi. La prima serata dell’8 giugno è stata però in parte caratterizzata dalla finale del Roland Garros disputata tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, che ha assorbito parte della proposta televisiva della domenica.

Intanto, su Rete4 è andata in onda una nuova puntata di Zona Bianca con Giuseppe Brindisi mentre Rai3 ha trasmesso il consueto appuntamento con Report di Sigfrido Ranucci. Su Rai2 è invece andata in onda la stagione 14 di Delitti in Paradiso. Ma chi ha vinto la gara degli ascolti dell’8 giugno? Vediamo insieme tutti i risultati.

Prima serata, ascolti tv dell’8 giugno

Su Rai1 la replica di Màkari 3 ha interessato 1.574.000 spettatori pari al 10.3% di share. Su Canale5 La Notte nel Cuore ha conquistato 1.941.000 spettatori con uno share del 13.8%. Su Rai2 la finale di Nations League – Portogallo-Spagna intrattiene 2.322.000 spettatori pari al 14.8%. Su Italia1 Sarabanda Celebrity incolla davanti al video 863.000 spettatori con il 6.2%. Su Rai3, Report segna 1.731.000 spettatori pari al 10.4%. Su Rete4 Zona Bianca totalizza un ascolto medio di 832.000 spettatori (6.5%). Su La7 Il giurato raggiunge 322.000 spettatori e il 2.1%. Su Tv8 The Wedding Planner – Prima o poi mi sposo ottiene 307.000 spettatori con il 2%. Sul Nove Little Big Italy raduna 348.000 spettatori con il 2.3%.

Access Prime Time, dati dell’8 giugno

Su Rai1 Affari Tuoi arriva a 4.025.000 spettatori (22.4%). Su Canale5 Paperissima Sprint raccoglie 1.788.000 spettatori pari al 9.9%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 962.000 spettatori (5.3%). Su Rete4 4 di Sera Weekend raggiunge 701.000 spettatori e il 3.9% nella prima parte e 782.000 spettatori e il 4.3% nella seconda parte. Su La7 Barbero Risponde ha interessato 429.000 spettatori (2.4%). Su Tv8 4 Ristoranti arriva a 272.000 spettatori e l’1.5%. Sul Nove l’esordio di The Cage – Prendi e Scappa è seguito da 1.003.000 spettatori (5.7%).

Ascolti tv Preserale, dati dell’8 giugno

Su Rai1 il ritorno di Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto un ascolto medio di 1.453.000 spettatori pari all’11%, mentre Reazione a Catena ha coinvolto 2.125.000 spettatori pari al 13.9%. Su Canale5 la replica di Caduta Libera – Inizia la Sfida ha intrattenuto 1.324.000 spettatori (10.7%), mentre Caduta Libera ha convinto 1.461.000 spettatori (9.9%). Su Rai2, dopo TGSport Sera (246.000 – 2.1%) e TG2 Dossier (172.000 – 1.4%), Blue Bloods totalizza 298.000 spettatori con il 2.1% nel primo episodio e 480.000 spettatori con il 2.9% nel secondo episodio. Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 364.000 spettatori (2.7%) e C.S.I. Miami raccoglie 435.000 spettatori (2.7%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 1.545.000 spettatori (10%). A seguire Blob segna 501.000 spettatori (2.9%). Su Rete4 La Promessa interessa 688.000 spettatori (4.2%). Su La7 The Queen – La regina raggiunge 124.000 spettatori e l’1%. Su Tv8 Foodish ha conquistato 148.000 spettatori (1%).