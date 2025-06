Ascolti TV del 15 giugno, chi ha vinto tra Makari 3 e La notte del cuore

Fonte: Ansa Claudio Gioè

Ultima domenica di primavera per la programmazione tv, il cui presidio è ormai affidato quasi completamente alle repliche. Si fa eccezione solo per La notte del cuore, che va in onda in prima serata su Canale5, mentre Rai1 si affida alla seconda visione di Makari 3 con Claudio Gioè. I risultati degli ascolti tv si pesano quindi sulle preferenze del pubblico, che in un certo senso continua a favorire la fiction di Rai1.

Sarabanda Celebrity non è invece andato in onda su Italia1 per favorire la partita tra Paris Saint-Germain, fresco di vittoria della Champions League, e l’Atletico Madrid. Su Retequattro, è invece stata trasmessa una nuova puntata di Zona Bianca con Giuseppe Brindisi. Su Rai2 abbiamo visto la prima stagione de La casa dei misteri mentre su Rai3, Sigfrido Ranucci ha condotto Report. Ma chi ha vinto gli ascolti tv del 15 giugno? Tutti i risultati suddivisi per collocazione.

Prima serata, ascolti tv del 15 giugno

Su Rai1 la replica di Màkari 3 ha interessato 1.632.000 spettatori pari all’11.4% di share. Su Canale5 La Notte nel Cuore ha conquistato 1.878.000 spettatori con uno share del 14.9%. Su Rai2 La Casa dei Misteri intrattiene 533.000 spettatori (3.5%). Su Italia1 la partita del Mondiale per Club – PSG-Atletico Madrid incolla davanti al video 1.625.000 spettatori con il 10.4%. Su Rai3, Report segna 1.352.000 spettatori pari all’8.8%. Su Rete4 Zona Bianca totalizza un ascolto medio di 863.000 spettatori (7.4%). Su La7 Mine vaganti raggiunge 514.000 spettatori e il 3.4%. Su Tv8 il Gran Premio del Canada di Formula 1 ottiene 1.251.000 spettatori con l’8.2%. Sul Nove Little Big Italy raduna 457.000 spettatori con il 2.9%.

Access Prime Time, dati del 15 giugno

Su Rai1 Affari Tuoi arriva a 4.223.000 spettatori (26%). Su Canale5 Paperissima Sprint raccoglie 1.969.000 spettatori pari al 12.1%. Su Italia1 Mondiale per Club Live raduna 633.000 spettatori (4.2%). Su Rete4 4 di Sera Weekend raggiunge 839.000 spettatori e il 5.5% nella prima parte e 826.000 spettatori e il 5% nella seconda parte. Su La7 In Onda ha interessato 950.000 spettatori (5.9%). Sul Nove Little Big Italy è seguito da 310.000 spettatori (2%).

Ascolti tv Preserale, dati del 15 giugno

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto un ascolto medio di 2.085.000 spettatori pari al 19.6%, mentre Reazione a Catena ha coinvolto 2.796.000 spettatori pari al 21.9%. Su Canale5 la replica di Caduta Libera – Inizia la Sfida ha intrattenuto 1.456.000 spettatori (14.6%), mentre Caduta Libera ha convinto 1.806.000 spettatori (15.1%). Su Rai2 gli Europei di Scherma totalizzano 160.000 spettatori con l’1.8%, 133.000 spettatori con l’1.3%, 119.000 spettatori con l’1% e 133.000 spettatori con lo 0.9%. Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 438.000 spettatori (4%) e C.S.I. Miami raccoglie 506.000 spettatori (3.8%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.005.000 spettatori (15.5%). A seguire Blob segna 640.000 spettatori (4.4%). Su Rete4 La Promessa interessa 721.000 spettatori (5.2%). Su La7 Eden – Un Pianeta da Salvare raggiunge 168.000 spettatori e l’1.7% nella prima parte e 213.000 spettatori e l’1.7% nella seconda parte. Su Tv8 4 Ristoranti ha conquistato 325.000 spettatori (2.8%). Sul Nove Comedy Match è scelto da 158.000 spettatori con l’1.5%.