Stasera 15 giugno salta la quarta puntata di Sarabanda Celebrity: perché Enrico Papi non va in onda e quando torna

Fonte: IPA Enrico Papi

Salta la puntata di Sarabanda Celebrity del 15 giugno 2025: al suo posto va in onda il match di calcio Paris Saint Germain – Atletico Madrid alle 21.00 su Italia1. Enrico Papi, dunque, si ferma per una settimana con il quiz show musicale, simbolo della nostra infanzia. La quarta puntata, dunque, fa spazio al calcio, ma lo show è pronto a tornare.

Salta la quarta puntata di Sarabanda Celebrity del 15 giugno 2025

Non è solo il quiz musicale più longevo della storia, perché Sarabanda racconta un pezzo di televisione (e ci riporta indietro nel tempo di parecchi anni alla nostra giovinezza). La notizia del suo ritorno è stata accolta positivamente dal pubblico, anche se la critica non ha perdonato la versione Celebrity. 1.757 puntate per lo show che è andato in onda per la prima volta nel 1997. A 28 anni di distanza, Sarabanda è tornato appunto con lo storico conduttore, Enrico Papi, e per la regia di Roberto Cenci: il format è stato rivisto in chiave vip.

La quarta puntata di Sarabanda Celebrity del 15 giugno 2025, tuttavia, è destinata a saltare. Sì, perché il conduttore si ferma per stasera: nel prime time di Italia1 va in onda la partita tra il Paris Saint Germain e Atletico Madrid, nella prima giornata del gruppo B del Mondiale per Club. Il match va in onda in diretta su Italia1 in chiaro, ma è visibile anche su Dazn, sulla piattaforma Mediaset Infinity e su SportMediaset.

Quando torna Sarabanda Celebrity

Dobbiamo quindi attendere una settimana per ritrovare Enrico Papi e il suo Sarabanda Celebrity, che va quindi in onda il 22 giugno. Nel pomeriggio, alle 18, c’è la partita tra Juventus e Wydad Casablanca, che va sempre in onda su Italia1. Se lo share del quiz musicale di Enrico Papi è stato finora comunque abbastanza buono, è probabile un aumento di percentuale, visto il traino della partita.

Il successo senza tempo di Sarabanda

Un format senza tempo, a cui saremo per sempre affezionati. Sarabanda è tornato ufficialmente con la versione celebrity il 25 maggio: sfide, novità, concorrenti diversi. Per Papi, tornare è stato emozionante, e del resto la musica – o moooseca – è sempre stata la sua più grande passione. “Da telespettatore penso che negli ultimi tempi si sia persa un po’ di leggerezza nel fare televisione. Sarabanda Celebrity è sano, spensierato e divertente. I telespettatori possono giocare con noi direttamente dal divano di casa. Sono loro i veri protagonisti“. Tante le canzoni ascoltate nel corso delle puntate, non solo quelle che hanno fatto la storia della musica internazionale, ma anche brani nuovi.

“Sono passati quasi trent’anni dalla prima puntata e il fatto che il programma torni oggi dimostra quanto il suo formato sia ancora attuale: è un quiz semplice, indovinare i titoli delle canzoni, che coinvolge tutti, perché le canzoni fanno parte della nostra vita. Ma la vera forza di Sarabanda è sempre stata quella: farci giocare da casa. Tu sei sul divano, ma ti senti un concorrente in studio”, ha svelato Enrico Papi. “Dai Rolling Stones a Shakira fino ad Achille Lauro: sentiremo tutto”, aveva detto Papi, e così è stato.