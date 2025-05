Fonte: Ufficio Stampa Mediaset Enrico Papi

È stato uno dei programmi più amati dagli italiani negli Anni ‘2000, quello che ogni sera teneva milioni di spettatori incollati allo schermo con le orecchie ben attente. Ci ha regalato personaggi mitici come l’Uomo Gatto e Valentina, il genio che compensava la mancanza della vista con un udito sovrumano. E adesso torna, ma in una versione tutta nuova, con nuove sfide e concorrenti decisamente famosi. A condurre Sarabanda, che adesso diventa Celebrity, resta però Enrico Papi.

Gli ospiti Celebrity di Enrico Papi

A partire da domenica 25 maggio, in prima serata su Italia 1, arriva Sarabanda Celebrity, versione 3.0 dell’arcinoto game show. Alla guida della trasmissione, così come qualche decennio fa, resta Enrico Papi, autore del tormentone mai dimenticato “muuuuseeca”. Alla regia l’abile Roberto Cenci, per una produzione Banijay Italia.

Un’operazione nostalgia per la rete di proprietà di Piersilvio Berlusconi, che punta su uno dei successi più grandi del passato, ma in una versione del tutto nuovo. Funzionerà? Bisognerà attendere i risultati auditel per scoprirlo. Le differenze, di certo, non mancano. La prima – nonché più eclatante – riguarda la tipologia di concorrenti. Non più persone “normali”, ma celebrità prestate al gioco. Otto in tutto, divise in due squadre contrapposte. “Sono passati quasi trent’anni dalla prima puntata, – ha commentato Papi – e il fatto che il programma torni oggi dimostra quanto il suo formato sia ancora attuale: è un quiz semplice, indovinare i titoli delle canzoni, che coinvolge tutti, perché le canzoni fanno parte della nostra vita. Ma la vera forza di Sarabanda è sempre stata quella: farci giocare da casa. Tu sei sul divano, ma ti senti un concorrente in studio”.

Ad animare la prima puntata di Sarabanda Celebrity, domenica 25 maggio, sarà un mix di grandi nomi della musica e personaggi dello spettacolo. Divisi in una classicissima maschi contro femmine, troveremo l’icona Anni ’80 Sabrina Salerno e la cantante Anna Tatangelo, assieme alla maestra Orietta Berti e alla neomamma Giulia Salemi, quota non esperta. La squadra dei maschietti, dal versante opposto, ospiterà lo showman Sergio Friscia e il mattatore di Temptation Island Filippo Bisciglia; il venerando Riccardo Fogli e il ben più giovane Rosa Chemical.

Tutte le novità di Sarabanda

Dimenticate le vecchie sfide, i giochi si Sarabanda Celebrity sono tutti nuovi. In ogni puntata, i concorrenti si metteranno alla prova nella Playlist, che chiede di indovinare i titoli della canzone eseguita dalla band in studio dopo poche note. In Pentagramma, dove è necessario ricostruire una strofa partendo da una parola misteriosa; Cantante Misterioso, che sfida a indovinare l’artista facendogli domande sulla sua identità.

Ancora, il gioco del Frontman, lascia che il capitano si fidi dei propri compagni per indovinare il brano misterioso; mentre In&Out chiede di continuare a cantare quando la musica si interrompe. Nel Medley, bisogna indovinare i diversi brani che formano, appunto, il medley; in Canzone Sbagliata bisogna correggere il verso inesatto e in Compilation si hanno 90 secondi per azzeccare tutti gli interpreti del brano.

Torna il mitico “la indovino con una…”, si chiama Asta Musicale e permette a ogni squadra di scegliere la quantità di note a disposizione per indovinare la canzone. Il gran finale prende il nome di 7×30, è quello storico, con un concorrente tenuto a indovinare 7 canzoni in 30 secondi. Vince, naturalmente, che ne indovina di più in meno tempo.