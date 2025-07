Anticipazioni Sarabanda Celebrity, gli ospiti del 6 luglio

Nata a Carpi, si laurea in Fashion Culture and Management. La sua avventura nella moda comincia come Producer, ma nel 2020, con coraggio, diventa Web Editor, fonde stile e scrittura con amore.

IPA Enrico Papi conduce "Sarabanda Celebrity"

Domenica sera ormai fa rima con musica, sfide e spettacolo. Su Italia 1, l’appuntamento con Sarabanda Celebrity è diventato un rituale leggero e nostalgico, capace di riunire famiglie e appassionati di quiz davanti alla TV. Il 6 luglio va in onda la quinta puntata di questa nuova edizione, condotta come sempre da un instancabile Enrico Papi, che tra tormentoni, battute e ironia accompagna gli spettatori in un viaggio tra note famose, errori esilaranti e imprevedibili colpi di scena.

Il format è quello che ha fatto la storia del piccolo schermo, ma aggiornato in chiave celebrity. Due squadre di vip, otto protagonisti in tutto, si sfidano a suon di canzoni in una scaletta di giochi diventati cult, come il 7×30, la Compilation e la mitica Asta musicale con l’intramontabile “la indovino con una…”. Il ritmo è serrato, le risate assicurate e la sfida è femmine contro maschi.

Sarabanda Celebrity, chi sono i concorrenti di stasera

Le squadre pronte a sfidarsi nella puntata di domenica 6 luglio sono decisamente esplosive. A rappresentare il team femminile ci sono nomi fortissimi del panorama televisivo e musicale italiano: Anna Tatangelo, Nancy Brilli, Martina Colombari e Asia Argento. Quattro donne con background completamente diversi ma un carisma che buca lo schermo.

Anna Tatangelo, regina indiscussa del pop melodico italiano, porta grinta e spirito competitivo. Non è nuova alle sfide televisive e sa tenere testa a chiunque. Al suo fianco, una Nancy Brilli in grande spolvero, che mescola fascino retrò e ironia spiazzante. Martina Colombari, ex Miss Italia e oggi sempre più presente sul piccolo schermo, porta invece quell’eleganza sobria. E poi Asia Argento, dark lady del cinema italiano, che promette di sorprendere anche nel campo musicale, con il suo stile edgy e la solita magnetica imprevedibilità.

Il team maschile, però, non resta certo a guardare. Alvin, volto amatissimo della televisione generalista, è affiancato da Enzo Miccio, re dello stile e dei matrimoni da sogno, che promette anche stasera scintille (e magari qualche commento tagliente su look e mise). Accanto a loro, Mauro Repetto, storico membro degli 883, che porta sul palco l’energia degli anni ’90 e il ritmo nelle vene, e Sergio Friscia, attore e conduttore dalla battuta sempre pronta. Il suo completo rosso acceso è già un’icona della serata.

I giochi musicali e la scaletta: Sarabanda Celebrity non perde il ritmo

La puntata di questa sera promette di tenere incollati al teleschermo grazie a una scaletta che unisce nostalgia e adrenalina. Ogni sfida mette alla prova non solo la memoria musicale dei concorrenti, ma anche intuito, rapidità, capacità di improvvisazione.

Si parte con Playlist, dove si deve indovinare il titolo della canzone live partendo da un solo indizio. Si continua con Pentagramma, In & Out, Medley e il sempre adorato Cantante misterioso, che svela dietro uno schermo voci familiari e qualche sorpresa inaspettata.

Tra i giochi più attesi, c’è sicuramente l’Asta musicale, con i concorrenti che si lanciano nella corsa a chi indovina il brano con il minor numero di note. Da citare anche Canzone sbagliata, dove Enrico Papi si diverte a mischiare le carte con testi alterati da ricantare nella versione corretta, e la Compilation, 90 secondi di fuoco per indovinare il maggior numero possibile di cantanti.

Il gran finale, come sempre, è affidato al 7×30, una corsa contro il tempo dove ogni concorrente può dimostrare di che pasta è fatto. È qui che entrano in gioco i jolly accumulati durante la puntata, e dove si decide quale squadra si porterà a casa la vittoria.