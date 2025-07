Sarabanda Celebrity, le pagelle: Repetto un mito (8), Tatangelo sottotono (6)

Il 13 luglio 2025 è andata in onda una nuova puntata di Sarabanda Celebrity, in cui ha brillato la squadra maschile con Mauro Repetto, Alvin e Sergio Friscia

IPA Mauro Repetto

Il 13 luglio 2025 è andata in onda una nuova puntata di Sarabanda Celebrity, che ha visto sfidarsi una squadra di uomini vip con una composta solo da donne note. Tra le righe del team azzurro si è fatto notare Mauro Repetto, mentre tra le ragazze non ha brillato come di consueto Anna Tatangelo, che è sembrata un po’ sottotono. Le pagelle della puntata dello show musicale.

Mauro Repetto, un mito. Voto: 8

La squadra maschile della puntata del 13 luglio 2025 di Sarabanda Celebrity aveva un componente d’eccezione, Mauro Repetto, indimenticato fondatore degli 883, insieme a Max Pezzali. Il cantante non ha smentito la sua aurea leggendaria durante l’episodio, coinvolgendo il pubblico non battute divertenti e lasciandosi andare anche a delle dichiarazioni sul periodo d’oro della sua carriera.

Mauro Repetto, infatti, ha partecipato a un gioco in cui si è dovuto impegnare nel canto, con una presentazione speciale di Enrico Papi: “Per la prima volta al mondo Mauro Repetto canta, lo sentiamo cantare e ha una voce”. Il conduttore televisivo ha annunciato l’avvenimento come uno scoop e il cantante è stato al gioco commentando con ironia il suo periodo negli 883: “Ero un eroe del cinema muto, ma mi piaceva. Tengo il tempo di brutto”. L’artista ha aggiunto che, adesso, canta e balla.

Alvin dissacrante. Voto: 9

Al fianco di Mauro Repetto nel team degli uomini c’era anche Alvin che, come sempre, ha mostrato il suo gusto in fatto di stile con una particolare camicia con stampe colorate nei toni dell’arancione e del rosso, indossata sotto un completo elegante. Il conduttore televisivo si è lasciato andare a battute irriverenti, come quando ha chiesto all’ospite misterioso quale fosse il suo nome e a Enrico Papi il titolo della canzone che si doveva indovinare: “Non ci puoi dare il titolo?”. Il presentatore si è anche aperto a delle spiegazioni molto dirette nei confronti di Mauro Repetto: “Se vinciamo è merito di tutti, se perdiamo è colpa tua”.

Sergio Friscia il più brillante. Voto: 10

Ma tra gli uomini colui che più ha saputo intrattenere i telespettatori è stato Sergio Friscia che ha anche creato un siparietto divertente con Martina Colombari: “Eravamo insieme a Miss Italia”. L’ex modella è stata al gioco del conduttore comico, affermando di averlo scambiato per Enrico Papi, ma lui ha saputo ribattere a tono: “Me lo sono ingoiato Enrico”. Quando si parlava di storie d’amore finite, raccontate in musica, invece, Sergio Friscia ha svelato un particolare sulle sue relazioni: “Non sono mai iniziate”. Anche quando non è riuscito a indovinare il titolo della famosissima hit Iris dei Goo Goo Dolls, il comico è riuscito a scherzarci su con prontezza: “La iris fritta è una delle mie cose preferite”.

Anna Tatangelo e il team femminile sottotono. Voto: 6

La squadra delle donne non ha particolarmente brillato nella puntata del 13 luglio 2025 di Sarabanda Celebrity. Nancy Brilli, bella come sempre, è stata scherzosamente definita da Enrico Papi come indisciplinata, mentre Martina Colombari ha battibeccato spesso con Sergio Friscia ed Enzo Miccio. Asia Argento è stata la protagonista del gioco finale del team, ma non lo è stata particolarmente nel resto della puntata. Tra tutte, quella che è apparsa meno in partita del solito è Anna Tatangelo che, anche nel look, ha scelto di non splendere, visto che ha indossato un top bustier nero e un pantalone beige.