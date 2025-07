Anticipazioni Sarabanda Celebrity, gli ospiti del 13 luglio

Nata a Carpi, si laurea in Fashion Culture and Management. La sua avventura nella moda comincia come Producer, ma nel 2020, con coraggio, diventa Web Editor, fonde stile e scrittura con amore.

IPA Enrico Papi

La musica è pronta a tornare protagonista della prima serata di Italia 1 con un nuovo attesissimo episodio di Sarabanda Celebrity, il game show più ritmato e irriverente dell’estate. Domenica 13 luglio, Enrico Papi riapre le danze con la sesta puntata dello show che mescola memoria musicale, adrenalina da quiz e una buona dose di nostalgia anni Duemila. In gara, come sempre, otto celebrity divise in due squadre che si sfidano tra giochi storici e nuove trovate capaci di conquistare il pubblico da casa. E sì, le dinamiche tra vip promettono scintille, battute al vetriolo e momenti tutti da ridere (e da cantare).

Sarabanda Celebrity, gli ospiti del 13 luglio: due squadre esplosive

Le anticipazioni di Sarabanda per la puntata di stasera, 13 luglio, svelano un cast davvero esplosivo. Il team femminile è formato da quattro regine della televisione e del cinema italiano: Anna Tatangelo, Asia Argento, Martina Colombari e Nancy Brilli. Quattro donne diversissime per stile, energia e background, ma perfettamente complementari in una squadra tutta da tenere d’occhio. A partire da Anna Tatangelo, che si è già distinta nelle scorse puntate per la sua prontezza musicale e i look sempre impeccabili.

Dall’altra parte della barricata, la squadra maschile composta da Alvin, Sergio Friscia, Mauro Repetto e Enzo Miccio promette altrettanto spettacolo, anche sul piano fashion.

Giochi iconici e nuove sfide a ritmo serrato

Il format di Sarabanda Celebrity resta fedele ai suoi cult, ma si arricchisce ogni settimana con dettagli inediti. Il cuore pulsante del programma sono i giochi musicali che mettono alla prova le abilità delle squadre, tra intuito, prontezza, memoria e tanta autoironia. Tra le sfide confermate per la puntata di stasera, 13 luglio, ci sono:

, dove indovinare i brani a partire da un indizio e dalla performance live della band in studio; In & Out , la novità assoluta: la musica si interrompe e i concorrenti devono continuare a cantare il pezzo mancante in perfetta sincronia;

, il quiz in cui i brani indovinati servono a decifrare strofe misteriose; 7×30, il gioco finale ormai leggendario, dove ogni squadra tenta di indovinare 7 canzoni in 30 secondi. La tensione è alle stelle e spesso ribalta l’intera classifica.

A rendere tutto più gustoso ci pensa come sempre Enrico Papi, con la sua conduzione esuberante e il senso dello show perfettamente calibrato tra vintage e contemporaneo. Tra meme live, battute improvvise e momenti di pura follia musicale, il conduttore riesce a far brillare ogni puntata. Anche grazie alla regia di Roberto Cenci, capace di valorizzare ogni sketch e momento iconico.

Dove vedere Sarabanda Celebrity e perché non perderselo

L’appuntamento con Sarabanda Celebrity è fissato per stasera, domenica 13 luglio, alle 21:30 su Italia 1 (e in streaming su Mediaset Infinity). Un orario perfetto per godersi una serata in famiglia o tra amici, magari sfidandosi da casa per vedere chi riconosce più hit. Il programma, prodotto da Banijay Italia, continua a conquistare il pubblico anche nel pieno dell’estate, con uno share stabile e un seguito molto attivo sui social.

Gli account ufficiali di Sarabanda pubblicano in tempo reale i momenti più iconici, i blooper, le risposte esilaranti e – ovviamente – i look da red carpet dei concorrenti. Perché se è vero che è un quiz musicale, è altrettanto vero che la componente estetica e pop dello show è parte fondamentale del suo successo.

Chi indovinerà più canzoni? Chi conquisterà i jolly decisivi? Ma soprattutto: che outfit sfoggeranno le nostre celebrity stasera? L’unico modo per scoprirlo è sintonizzarsi.