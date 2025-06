Anticipazioni Sarabanda Celebrity, gli ospiti del 22 giugno

IPA Enrico Papi

La musica torna protagonista, ma stavolta con le stelle in gara. Domenica 22 giugno, Sarabanda Celebrity riaccende le luci del grande spettacolo su Italia1. Un ritorno che profuma di anni d’oro, ma che non rinuncia a guardare avanti. Lo storico quiz musicale condotto da Enrico Papi si presenta in una veste nuova, fresca, eppure fedele al suo DNA. Lo show – prodotto da Banijay Italia e diretto da Roberto Cenci – è fatto di ritmo, spettacolo e soprattutto di ospiti vip pronti a darsi battaglia.

Sarabanda Celebrity, le anticipazioni del 22 giugno

Non stiamo parlando solo di un’operazione nostalgia ma di adrenalina pura. Sarabanda Celebrity porta in prima serata i giochi musicali più amati in un vero e proprio ring dell’intrattenimento. Le regole sono semplici ma il divertimento è garantito. Otto volti noti del mondo dello spettacolo si affronteranno in sfide che mettono alla prova l’orecchio, la memoria, e quella scintilla istintiva che solo la musica sa accendere.

Il format mantiene i suoi capisaldi – come l’attesissimo 7X30 finale – ma si arricchisce di nuovi giochi, nuovi ritmi e altre dinamiche. Il risultato? Uno spettacolo dinamico, dove il divertimento incontra il talento e il colpo di scena è sempre dietro l’angolo. E poi, con Enrico Papi al timone, l’imprevedibilità è di casa.

Gli ospiti

Quando la musica incontra la personalità, lo show decolla. Il team femminile di questa puntata di Sarabanda Celebrity si preannuncia imperdibile grazie alla presenza di Paola Iezzi, raffinata metà del duo Paola & Chiara, porterà la sua sensibilità pop ed esperienza; Nina Zilli, regina del soul italiano, con la sua energia e il suo carisma; Asia Argento, attrice e regista dall’anima rock, aggiungerà imprevedibilità e fascino dell’outsider; Giusy Ferreri, voce inconfondibile e protagonista delle hit estive, sarà una carta vincente in fatto di orecchio e velocità. Quattro donne diverse per stile e background, ma unite dalla grande passione per la musica.

Sal Da Vinci, con il suo repertorio melodico, sarà un temibile conoscitore di brani evergreen; Rosa Chemical, icona di stile e trasgressione, fa prevedere colpi di scena e originalità; Filippo Bisciglia, volto televisivo amatissimo, metterà in campo la sua prontezza mentale da quiz e reality; infine, Guillermo Mariotto, giudice tagliente e brillante, porterà la sua capacità di lasciare spazio all’istinto e all’improvvisazione, così come abbiamo visto in questi primi 20 anni di Ballando con le stelle.

Sarabanda Celebrity ha così il sapore delle serate passate a cantare davanti alla TV, delle sfide tra amici su chi riconosce prima l’intro, delle emozioni che solo la musica condivisa sa risvegliare.

Quando e dove vedere Sarabanda Celebrity

La nuova puntata di Sarabanda Celebrity va in onda il 22 giugno, dalle 21,20, su Italia1. La conduzione è ancora affidata a Enrico Papi, che aveva portato una versione simile del format su Tv8. Con il ritorno a Mediaset, riproporre Sarabanda è diventato praticamente un dovere. Il programma vive anche sui social attraverso le clip che vengono mandate in onda durante la puntata e in contemporanea sulla piattaforma digitale di Mediaset Infinity dove rimane fruibile anche nei giorni successivi alla messa in onda.