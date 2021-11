Perché sono famosi Sergio Friscia e Roberto Lipari, nuovi conduttori di Striscia la notizia

Archiviato il breve momento dedicato alla conduzione di Alessandro Siani e Vanessa Incontrada, Striscia la notizia è pronta ad accogliere una nuova coppia, inedita, che proverà a risollevare le sorti della trasmissione del preserale di Canale5. Stiamo parlando di Sergio Friscia e Roberto Lipari che, oltre a condividere la passione per la comicità, arrivano entrambi dalla bella Sicilia. La loro permanenza al bancone del tg satirico durerà fino all’11 dicembre, quando il testimone sarà ceduto a due conduttori storici: Enzo Iacchetti ed Ezio Greggio.

Perché è famoso Sergio Friscia

Simpatico, brillante e con un sorriso che conquista. Sergio Friscia è nato a Palermo il 27 aprile 1971 e, come molti dei suoi colleghi, ha iniziato la sua carriera come animatore di villaggi turistici. Dopo i primi anni di gavetta, nei quali ha conquistato una prima fetta di pubblico, ha continuato come speaker radiofonico per alcune realtà locali, fino ad approdare in tv – su Rai2 – entrando a far parte del cast di Macao.

Grazie al suo talento, ha potuto condurre la sua carriera su un doppio binario e non solo come comico, ma anche come attore. È stato infatti protagonista di diverse esperienze al cinema e in televisione, oltre che essere stato grande interprete di sceneggiature teatrali. Ha avuto un ruolo ne Il capo dei capi su Canale5, ne Le Ali su Rai1 e in Squadra Antimafia – Palermo Oggi su Canale5, nel quale ha prestato il volto a Nando Abate, fratello della protagonista Rosy Abate.

In Quell’estate felice, ha interpretato il professor Saro Li Causi sotto la direzione di Beppe Cino, mentre in Oggi sposi – per la regia di Luca Lucini – ha provato ha cambiato ruolo, vestendo i panni di un personaggio “poco raccomandabile”.

Celebre la sua imitazione di Beppe Grillo, che l’ha portato all’interno di Striscia la notizia, mentre nel 2020 debutta come conduttore per affiancare Ficarra nel periodo di assenza di Picone, positivo al Covid-19 e impossibilitato a condurre lo show. Dal 2016, conduce con successo il programma radiofonico Tutti pazzi per RDS.

Perché è famoso Roberto Lipari

Siciliano come Sergio Friscia, Roberto Lipari è un palermitano doc e, nel 2016, ha raggiunto il successo con la vittoria del talent per comici Eccezionale Veramente, primo talent di questo genere in onda su La7. Un anno dopo, ne ha condotto la seconda edizione.

La sua carriera inizia nel dietro le quinte, come autore per Made in Sud. Nel 2016 è invece nel cast fisso di Colorado. La sua esperienza a Striscia la notizia inizia nel 2019, quando viene ingaggiato come inviato. Il suo talento lo porta anche al cinema, con il ruolo in Classe Z nel 2017, mentre nel 2019 scrive e interpreta Tuttapposto con Luca Zingaretti, film in cui ha recitato anche Sergio Friscia.