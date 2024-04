Ascolti tv dell’11 aprile, i naufraghi dell’Isola dei Famosi si scontrano con l’Europa League

Su Canale 5 L'Isola dei Famosi è travolta dalla partita di Europa League, Milan- Roma, in onda su Rai 1: bikini vs calcio

Fonte: IPA Isola dei Famosi, ascolti tv dell'11 aprile 2024

Vladimir Luxuria e i suoi concorrenti all’Isola dei Famosi, in onda su Canale 5, rischiano di naufragare contro la partita di UEFA Europa League, Milan vs Roma, trasmessa su Rai 1. La guerra dello share si è fatta estrema.

Dopo il debutto non brillante di inizio settimana, giovedì 11 aprile è andata in onda su Canale 5 la seconda puntata dell’Isola dei Famosi 2024, tra bikini, prime difficoltà dei naufraghi e l’incontro fatale tra vip e nip. Artur Dainese, Joe Bastianich, Luce Caponegro e Samuel Peron hanno tremato davanti al televoto. Ma il vero problema del reality è la super partita Milan-Roma su Rai 1, è solo l’andata ma assomiglia alla rivincita dell’ultima finale mondiale, Francia-Argentina, con Theo Hernandez e Olivier Giroud da una parte, Leandro Paredes e Paulo Dybala dall’altra.

Su Rai 3 Geppi Cucciari nella sua Splendida Cornice ha ospitato Serena Dandini, Malika Ayane, l’attore e conduttore radiofonico Enrico Silvestrin, Giulio Scarpati, il comico e musicista Carlo Amleto e l’attrice Eleonora Careddu. Ma non è finita qui. Infatti, Daria Bignardi ha presentato il suo libro, Ogni prigione è un’isola, accompagnata dal musicista e cantautore Vasco Brondi, Edoardo Leo protagonista della serie tv di Rai1 Il Clandestino. E ancora, il prete-ingegnere Don Antonio Paoletti e Don Gino Rigoldi.

Su Rete 4 Paolo Del Debbio a Dritto e Rovescio ha intervistato Pier Ferdinando Casini in merito alla più recente cronaca politica ed economica.

Prima serata, ascolti tv dell’11 aprile: l’Isola di Luxuria sconfitta

Nella serata dell’11 aprile 2024 la partita di Europa League su Rai1 ha segnato uno share del 23.2%, totalizzando ben 4.751.000 spettatori. Risultato scontato per l’Isola dei Famosi, su Canale5, sconfitta così dalla Rai: 2.432.000 spettatori con uno share del 17.8%. Su Rai2, invece, Time is Up ha ottenuto 745.000 spettatori con il 3.9% di share. Continuiamo con Rai3, dove Splendida Cornice ha incollato allo schermo 1.001.000 spettatori, per uno share del 5.9%. Rete4 ha portato a casa il 5.8% di share con Diritto e Rovescio (851.000 spettatori). Italia1 si è distinta con Kingsman – Il cerchio d’oro, raggiungendo il risultato di 908.000 spettatori con il 5.5% di share.

Access Prime Time, dati dell’11 aprile

Per quanto riguarda l’Access Prime Time, Rai1 ha vinto con Cinque Minuti, totalizzando ben 4.558.000 spettatori, per uno share intorno al 23%. Segue Striscia la Notizia su Canale5, che ha portato a casa 3.454.000 spettatori (16.1%). Il TG2 Post su Rai2 ha raccolto 735.000 spettatori con uno share del 3.4%. Continua ad appassionare gli spettatori (1.201.000) N.C.I.S. – Unità Anticrimine su Italia 1, con uno share del 5.7%. Rai3 invece ha totalizzato con Il Cavallo e la Torre 1.447.000 spettatori, share 7.2%, e Un Posto al Sole non è stato da meno con 1.797.000 spettatori (8.3%). 804.000 spettatori hanno preferito invece Prima di Domani su Rete4 (share 3.9%).

Il preserale, dati dell’11 aprile

Gli ascolti del Preserale mostrano un ottimo slancio per la Rai con L’Eredità – La Sfida dei 7 (2.862.000 spettatori, 24.4% di share) e in seguito L’Eredità fa boom con 4.109.000 spettatori e uno share del 26.8%. Proseguiamo con Canale5 e il cavallo di punta: Avanti il primo! ha totalizzato 1.513.000 spettatori (14.1%), per poi salire a 2.775.000 spettatori (19.5%) con Avanti un altro. Rai2, invece, ha incollato allo schermo 542.000 spettatori (3.2%) con 542.000 S.W.A.T., mentre Rai3 ha conquistato 2.198.000 spettatori (13.5%) con il TGR. Terra Amara su Rete4 si è confermata la soap di riferimento, con 601.000 spettatori (3.3%). Invece, Italia1 con Studio Aperto Mag ha segnato uno share del 2.1%, per un totale di 265.000 spettatori.