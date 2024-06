Fonte: Ansa Paola Ferrari

Una sfida davvero particolare, quella sul tavolo degli ascolti tv del 16 giugno, in cui trionfano inevitabilmente le partite degli Europei 2024 in cui si sta misurando anche la nostra Italia. A guidare il dopo partita è, come di consueto, Paola Ferrari con Marco Mazzocchi e un parterre di ospiti speciali, mentre dall’altra parte della barricata Canale5 risponde con la nuova serie turca Segreti di famiglia che promette le medesime emozioni dell’appena concluso Terra Amara.

Su Rai2, invece, è andato in onda Il velo nuziale mentre su Rai3 è tornato immancabile l’appuntamento con Report di Sigfrido Ranucci. Il programma d’intrattenimento che per l’intera stagione si è scontrato con Che tempo che fa di Fabio Fazio sul NOVE ha resistito con onore a una stagione decisamente difficile per la tv di Stato, in procinto di presentare i palinsesti per la prossima annata. Su Rete4, ampio spazio è concesso all’informazione con Zona Bianca di Giuseppe Brindisi, mentre su Italia1 abbiamo visto Così è la vita.

Prima serata, ascolti tv del 16 giugno: domina Euro2024

Su Rai1 la partita di Euro 2024 Serbia-Inghilterra ha ottenuto 4.865.000 spettatori pari al 28,7% di share (primo tempo: 5.060.000 – 29.4%, secondo tempo: 4.676.000 – 28.1%; pre e post gara nel complesso: 3.210.000 – 20,5%). Su Canale5 la dizi turca Segreti di Famiglia è stata la scelta di 1.984.000 spettatori pari al 13,3% di share. Su Rai2 Il Velo Nuziale è piaciuto a 818.000 spettatori (4,8%).

Su Italia1 Così è la vita ha totalizzato 782.000 spettatori con il 5% di share. Su Rai3 Report ha radunato davanti al video 1.285.000 spettatori con il 7,5% (anteprima a 800.000 e il 4,8%, Plus a 1.045.000 e il 7,7%). Su Rete4 Zona Bianca ha ottenutuo 673.000 spettatori con il 5,4% di share. Su La7 La Torre di Babele – Cosa resta di Berlinguer? viene visto da 585 .000 spettatori con il 3,4%. Su Tv8 Italia’s got talent 7 – Best Of è la scelta di 303.000 spettatori con il 2%. Sul Nove Che Tempo Che Fa – Best Of conquista 265.000 spettatori con l’1,6% (presentazione di 17 minuti: 120.000 – 0,9%).

Access Prime Time, dati del 16 giugno

Su Canale5 Paperissima Sprint ottiene 2.210.000 spettatori (13,5%). Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine ottiene 1.021.000 spettatori (6,3%). Su Rai3 Chesarà… di Serena Bortone arriva a 908.000 spettatori (6,1%). Su Rete4 Stasera Italia è piaciuto a 751.000 spettatori (4,9%) nella prima parte e 752.000 spettatori (4,5%) nella seconda parte. Su La7 In Onda si prende 985.000 spettatori pari al 6,1%. Su Tv8 4 Ristoranti ottiene 536.000 spettatori (share del 3,4%).

Ascolti tv Preserale, dati del 16 giugno

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente conquista 2.121.000 spettatori con il 20,3% mentre Reazione a Catena totalizza 2.833.000 spettatori con il 23,1%. Su Canale5 la replica di Caduta Libera – Inizia la Sfida con Gerry Scotti ha raccolto 1.454.000 spettatori (14,7%) mentre Caduta Libera ha ottenuto 1.963.000 spettatori (16,5%).

Su Rai2 The Blacklist ha conquistato 299.000 spettatori (2,6%), nel primo episodio, e 391.000 spettatori (2,9%), nel secondo episodio. Su Italia1 Studio Aperto Mag ha incollato davanti al video 487.000 spettatori (4,5%) mentre C.S.I. – Scena del Crimine ha siglato 423.000 spettatori (3,2%). Su Rai3 l’informazione dei TGR segna 2.051.000 spettatori con il 16%. Su Rete4 Terra Amara ha appassionato 414.000 spettatori con il 3%. Su La7 Un Povero Ricco registra 238.000 spettatori (2,2%). Su Tv8 4 Hotel ottiene 248.000 spettatori (2%). Sul Nove Little Big Italy sigla 220.000 spettatori (2%).