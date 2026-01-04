Ascolti tv del 3 gennaio, lo Speciale del TG1 o Pavarotti 90

Ansa Michelle Hunziker

Cosa è andato in onda sabato sera 3 gennaio 2026: Rai1, al posto del 47° Festival del Circo di Montecarlo, ha dedicato uno speciale del TG1 all’attacco degli USA al Venezuela, con aggiornamenti e approfondimenti su quanto accaduto (il Festival è stato dirottato su Rai2). Su Rai3 abbiamo visto la rubrica La città ideale, dedicata al presente e al futuro. Cambio di programmazione anche per Rete4, con una puntata speciale di Quarta Repubblica al posto del film del 1991 con Roberto Benigni, ovvero Johnny Stecchino. Canale5 ha mandato in onda Pavarotti 90. L’uomo che emozionò il mondo, evento condotto da Michelle Hunziker per celebrare i 90 anni dalla nascita del Maestro. Ecco gli ascolti tv del 3 gennaio 2026.

Prima serata, ascolti tv del 3 gennaio

La serata televisiva di sabato 3 gennaio 2026 ha visto Canale5 conquistare il pubblico grazie alla replica di Pavarotti – L’uomo che emozionò il mondo, che ha totalizzato 1.655.000 spettatori, pari al 14,7% di share. Su Rai1, lo speciale del TG1 dedicato all’attacco USA al Venezuela si è fermato a 1.538.000 spettatori con il 9,8%.

Buon risultato anche per Rai2, dove il Festival del Circo di Montecarlo ha convinto 1.353.000 spettatori, raggiungendo il 10% di share. Shrek 3 su Italia1 ha intrattenuto 1.030.000 spettatori, pari al 6,3%.

Su Rai3, La Città Ideale ha totalizzato 668.000 spettatori (4,4%), e su Rete4 lo Speciale Quarta Repubblica ha segnato una media di 711.000 spettatori e il 5,6%. Più contenuti i numeri di La7, dove In Viaggio con Barbero ha ottenuto 419.000 spettatori e il 3,1%. Per quanto riguarda le altre reti, su Tv8 4 Ristoranti ha raccolto 476.000 spettatori con il 2,9%: sul Nove Lezioni Private ha interessato 271.000 spettatori, pari all’1,7% di share.

Access Prime Time, dati del 3 gennaio

Nell’Access Prime Time di ieri sera il duello tra Rai1 e Canale5 è stato particolarmente acceso. Su Rai1, Affari Tuoi continua a macinare ascolti importanti, totalizzando 4.555.000 spettatori con il 24,3% di share nella fascia compresa tra le 20:43 e le 21:36. Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna, che ha segnato 3.666.000 spettatori e il 20,1%, La Ruota della Fortuna ha fatto ancora meglio, arrivando a 4.824.000 spettatori con uno share del 25,9% dalle 20:44 alle 21:52.

Su Rai2, TG2 Post è stato seguito da 635.000 spettatori, pari al 3,4%. Su Italia1, N.C.I.S. – Unità Anticrimine ha intrattenuto 1.051.000 spettatori, con il 5,6% di share. Su Rai3, Caro Marziano ha raccolto 649.000 spettatori, raggiungendo il 3,5%, mentre su Rete4 4 di Sera Weekend ha totalizzato 899.000 spettatori nella prima parte (4,9%) e 649.000 spettatori nella seconda (3,4%). Su La7, In Onda ha registrato 1.246.000 spettatori e il 6,6% di share. Chiudono Tv8, con 4 Ristoranti a 497.000 spettatori (2,7%), e il Nove, dove I Migliori Fratelli di Crozza ha ottenuto 280.000 spettatori, pari all’1,5%.

Ascolti tv Preserale, dati del 3 gennaio

Nel preserale Rai1 resta saldamente al comando. L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto 3.188.000 spettatori (22%); L’Eredità ha chiuso in crescita con 4.245.000 spettatori e il 25,9% di share. Su Canale5, Caduta Libera – Inizia la Sfida è stato scelto da 1.867.000 spettatori con il 13,8%; invece, Caduta Libera ha raggiunto il 15,6% con 2.433.000 spettatori.

Proseguiamo con Rai2, dove Dribbling ha segnato 345.000 spettatori (2,6%), Sognando Milano-Cortina 2026 – Sulle Spalle dei Giganti si è fermato a 136.000 spettatori, pari allo 0,9%. A seguire, 9-1-1 ha raccolto 345.000 spettatori con il 2%.

Su Rai3, i TGR hanno informato 2.184.000 spettatori con il 13,1%, seguito da Blob, che ha interessato 745.000 spettatori (4,1%). Su Italia1, Studio Aperto Mag ha conquistato 510.000 spettatori con il 3,4% di share, invece C.S.I. – Scena del Crimine convinto 661.000 spettatori, con il 3,8% di share.

Su Rete4, 10 Minuti ha incollato allo schermo 1.032.000 spettatori (6,3%); La Promessa ha interessato 1.000.000 di spettatori con il 5,6%. Infine 4 Hotel su Tv8 è stato seguito da 301.000 spettatori (1,8%), e Little Big Italy sul Nove da 418.000 spettatori (2,6%).

