IPA Gerry Scotti, battuta su Salvini a La Ruota della Fortuna

Nuova puntata de La Ruota della Fortuna, che sabato 3 gennaio ha inizio ancora una volta con la dimostrazione della grande alchimia tra Gerry Scotti e Samira Lui. Il padrone di casa l’ha accolta al meglio, estasiato dal suo look, per poi divertirsi a La Ruota del Tempo.

Gerry Scotti punzecchia Salvini

La regolare dinamica de La Ruota della Fortuna vuole che lo show si apra con La Ruota del Tempo, che vede i concorrenti alle prese con una prima frase, per poi ascoltare una curiosità raccontata da Samira Lui.

Nella puntata del 3 gennaio la co-conduttrice ci ha spinti nell’antico Egitto. Un po’ di confusione iniziale con le date, tra 2850 e 2580 a.C., ma poi tutto viene chiarito. Gerry Scotti deve però rispondere alla solita domanda: “Quale altra opera è stata costruita prima delle piramidi famose?”.

Il presentatore sfodera il suo ghigno e dice di sapere la risposta. Si lascia così andare a una battuta dalle sfumature politiche. Qualcosa che i più maliziosi potrebbero giudicare come un po’ meno innocente di quanto possa sembrare. Occorre infatti considerare il legame dei Berlusconi con il mondo politico e le svariate ipotesi di discesa in campo dei figli maggiori del defunto Silvio Berlusconi.

“Lo so, il ponte sullo Stretto a Messina. Ne parlava già 2500 anni prima di Cristo il senatore Salvinum”. Tutti sorridono e la battuta resta tale senza andare oltre. Si fa fatica però a non vederci una frecciatina alla promessa mancata, ad oggi, da parte del segretario della Lega e vicepremier di Meloni.

Il look di Samira Lui

Come detto, Gerry Scotti è rimasto incantato dal look di Samira Lui, che ha raggiunto il centro dello studio su note ancora natalizie. Del resto il clima festivo non è ancora terminato, non fino all’Epifania almeno.

In questo sabato sera, la presentatrice si è mostrata con un abito che non passa di certo inosservato, pur evitando l’eccesso. Ciò a confermare una cifra estetica ben riconoscibile e spesso equilibrata.

Il capo è un mini dress strapless color rosa cipria, interamente ricoperto di micro paillettes. Queste catturano le tante luci dello studio, garantendo un effetto luminoso raffinato. Linea a tubino interrotta da un elegante peplum in vita. Un dettaglio sartoriale che valorizza la silhouette e aggiunge movimento, senza però appesantire.

A completare il look ci sono dei sandali nude dal tacco sottile. Ideali per slanciare la figura, senza per questo rubare la scena all’abito indossato. Stesso discorso per i gioielli, che sono minimal e quasi impercettibili. Infine, make-up luminoso ma naturale, che non mira a coprire e modificare il viso della protagonista.

