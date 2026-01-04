Affari Tuoi, Michele sbaglia tutto e il Dottore gongola con un’offerta misera

Giornalista e content creator, si nutre da sempre di cultura e spettacolo. Scrive, legge e fugge al mare, quando ha bisogno di riconciliarsi col mondo.

IPA Stefano De Martino e il Dottore di Affari Tuoi

Una puntata ricca di colpi di scena quella di sabato 3 gennaio: Affari tuoi sa bene come tenere incollati gli spettatori allo schermo, anche quando la partita non va come sperato. Lo sa bene Michele, detto Piero Peluche, operaio da Volano, che ha giocato la sua partita per il Trentino-Alto Adige. Il pacchista, accompagnato dalla fidanzata Magalì, ha pescato il pacco numero 14 per iniziare la partita: ecco come è andata.

Michele e la sua puntata sfortunata: il colpo basso del Dottore

La partita di Michele non è stata molto fortunata già in partenza: l’operaio di Volano, insieme alla fidanzata, ha scelto prima il pacco 16 della Sicilia, che ha fatto andar via 200 euro, e poi il pacco 2 della Valle D’Aosta e il 12 del Lazio, che hanno fatto volatilizzare 30mila euro e il pacco nero, che conteneva la stessa cifra.

Le mosse successive non sono state altrettanto propizie: Michele ha aperto il pacco 11 della Calabria, perdendo 75mila euro, e subito dopo l’8 del Veneto, lasciando andare 50mila euro. Due rossi importanti, seguiti da un blu, che non è riuscito a equilibrare la partita.

Nonostante questo, i 200mila e i 300mila sono rimasti ancora in gioco: il Dottore offre alla coppia 33mila euro, una cifra però che non soddisfa il pacchista. Seguono tre tiri fortunati, con tre blu che mettono in allarme il Dottore: “Questo nuovo anno comincia a preoccuparmi, concorrenti fortunati”, riferisce Stefano De Martino. Michele a questo punto accetta il cambio, prendendo il pacco 13. La sostituzione si rivela fortunata, visto che il 14 conteneva 20 euro.

A questo punto il tabellone è equilibrato, con lo stesso numero di blu e di rossi, ma la sfortuna è ancora dietro l’angolo: il pacco 20 della Puglia conteneva 100mila euro. “Proviamo a fare al contrario, tifiamo per il rosso” scherza De Martino dopo che il mantra per il pacco blu ha mandato in fumo uno dei premi più sostanziosi.

Il coro “Rosso, rosso” porta bene, facendo entrare in studio il simpatico Gennarino. Il Dottore torna all’attacco con una nuova offerta da 33mila euro, ancora rifiutata dal pacchista. Magalì, commossa, vuole aprire il pacco numero 10: “Per me è una data brutta, un mio amico è venuto a mancare il 10”. Dentro c’erano 300mila euro, ma la prendono con filosofia: “Ci sono rogne più grosse”.

Michele va alla Regione fortunata: quanto ha vinto

Il Dottore a questo punto offre il cambio alla coppia, ma Michele preferisce tenere il pacco numero 13. L’operaio apre il 3, che contiene un altro rosso, segue un’altra offerta di cambio, ancora rifiutata dal pacchista del Trentino-Alto Adige. La fortuna non è proprio dalla sua parte: il 15 dell’Umbria contiene 200mila euro. “Non ci credo. Siamo fortunati in amore ma non nel gioco”, afferma Magalì.

Il Dottore gongola e l’offerta cala drasticamente: solo 3mila euro per Michele, che decide di giocarsela fino all’ultimo pacco, che contiene l’ultimo rosso, 20mila euro. Il concorrente arriva così alla Regione Fortunata: sceglie la Basilicata per vincere 100mila euro e l’Emilia Romagna per 50mila euro. Ma la Regione Fortunata era la Puglia: Michele è tornato a casa a mani vuote.

Resta sempre aggiornata: iscriviti al nostro canale WhatsApp!