Ascolti tv del 20 luglio, Boomerissima sfida Lo Show dei Record: chi vince tra Marcuzzi e Scotti

Fonte: IPA Alessia Marcuzzi

In un caldo sabato di luglio, cosa hanno visto gli italiani in TV e quali canali sono stati maggiormente scelti? Gli ascolti tv del 20 luglio: su Rai1 è tornato Boomerissima, con un rimontaggio delle due edizioni condotte da Alessia Marcuzzi (il programma non tornerà in onda nel 2025). Su Rai2 è andato in onda Lui non sarà più tuo Rai3, invece, ha offerto una serata culturale con Rita Levi – Montalcini, e Mediaset non è stata da meno, con Lo Show dei Record su Canale5 e Indiana Jones e il tempio maledetto su Italia1. Siamo nel pieno dei palinsesti estivi, tra repliche e grandi classici. Vediamo i dati di ascolto tv del 20 luglio 2024.

Prima serata, ascolti TV del 20 luglio 2024

Nella serata di sabato 20 luglio le principali Reti hanno proposto repliche e film. Su Rai1 Boomerissima con Alessia Marcuzzi si è fermato al 12.1% di share, pari a 1.174.000 spettatori. Ha totalizzato poco meno Lo Show dei Record con Gerry Scotti in replica su Canale5, arrivando a 1.104.000 spettatori, share del 12.8%. Lui non sarà più tuo, il film proposto su Rai2, ha conquistato circa 716.000 spettatori, con il 6.5% di share. Invece, su Italia1, Indiana Jones e il tempio maledetto è sempre un grande classico e ha totalizzato 723.000 spettatori, il 7%. Rai3 con Rita Levi-Montalcini sfiora il 5.4% di share, per un totale di 602.000 spettatori. Non è da meno Rete4 con il film Una moglie bellissima, circa 576.000 spettatori (5.4%). La7 con Eden – Un Pianeta da Salvare ha incollato allo schermo 410.000 spettatori con il 4.2% e, invece, 4 Ristoranti su Tv8 ha convinto 462.000 spettatori, con uno share del 4.1%.

Access Prime Time, dati del 20 luglio 2024

Per quanto riguarda invece l’Access Prime Time, i dati del 20 luglio 2024 parlano chiaro: sfida aperta tra Rai1 con Techetechetè, che è riuscito a totalizzare 1.946.000, 16.29%, mentre su Canale5 Paperissima sprint estate ha incollato allo schermo 1.916.000 telespettatori, share 16.04%. Continuiamo con Rai2 e Tg2 Post, che si è fermato a 613.000, 5.12% di share, mentre su Rai3 Blob ha raggiunto 644.000 spettatori, per il 5.55% di share. Italia1 si conferma un punto di riferimento con NCIS, che ha registrato 849.000 telespettatori, share 7.11% . Invece, Rete4 ha ottenuto 571.000 telespettatori nella prima parte e 650.000 nella seconda parte con Stasera Italia. Ottimo risultato per La7 con In onda con 923.000 spettatori, 7.72%, e Tv8 con 4 Ristoranti per un totale di 498.000 spettatori, 4.17%.

Ascolti TV Preserale, dati del 20 luglio 2024

Veniamo ai dati del Preserale del 20 luglio 2024. Iniziamo con Rai1 e Reazione a Catena – L’Intesa Vincente, che ha convinto 1.780.000 spettatori, con uno share del 20.3%; ottimo anche Reazione a Catena, con 2.369.000 spettatori pari al 23.7%. Invece, The Wall – I Protagonisti su Canale5 si è fermato a 921.000 spettatori (10.9%). The Wall ha poi totalizzato 1.367.000 spettatori, con il 14.2% di share. 603.000 di spettatori, ovvero il 7.3% di share, hanno scelto Rai2 con il TG Sport Sera, mentre invece 305.000 spettatori N.C.I.S. Los Angeles e 381.000 S.W.A.T. 197.000 spettatori, il 2.2% di share, ha seguito Studio Aperto Mag su Italia1, e l’appuntamento quotidiano con TGR ha informato 1.595.000 spettatori, il 15.3% di share. Rete4 con Terra Amara ha conquistato 423.000 spettatori, con uno share del 3.8% e, infine, Formula 1 – Qualifiche GP Ungheria su Tv8 ha totalizzato 558.000 spettatori con il 6.3% di share.