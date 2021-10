Striscia la Notizia dice addio a Incontrada e Siani: chi li sostituisce

Vanessa Incontrada: marito, figlio, look, serie tv e show

Una coppia nuova, affiatata e che è sembrata perfetta per dare una nuova spinta a Striscia la Notizia. Contrariamente alle attese, invece, Alessandro Siani e Vanessa Incontrada hanno già terminato il loro percorso sul bancone del tg satirico per lasciare spazio a un nuovo duo con il quale Antonio Ricci affronterà i mesi successivi al debutto.

Striscia la Notizia, cambiano i conduttori

A un solo mese dalla prima puntata, Alessandro Siani e Vanessa Incontrada hanno annunciato di aver terminato la loro avventura come conduttori in coppia. La loro intesa è sembrata però perfetta, motivo per il quale sarebbe difficile ritenere che la sostituzione sia stata decisa per causa loro o per i risultati, non proprio soddisfacenti, delle prime settimane.

Da tempo, Striscia la Notizia si è rinnovata abbracciando un approccio più dinamico alla conduzione, dopo i molti anni trascorsi al banco da conduttori stanziali come Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti. Cambiano i tempi e si modifica il modo di fruire la televisione, motivo per il quale si è deciso di introdurre un avvicendamento in conduzione che fosse più fluido, così da non sconvolgere troppo il pubblico a ogni cambiamento.

Striscia la Notizia, largo a Sergio Friscia e Roberto Lipari

I nomi dei nuovi conduttori sono già stati individuati. Al posto di Alessandro Siani e Vanessa Incontrada, si siederanno Roberto Lipari e Sergio Friscia. Una coppia che potrebbe essere in grado di risollevare gli ascolti del programma dopo il calo fisiologico degli inizi ma che non si può di certo imputare ai due conduttori scelti per aprire la nuova ed ennesima stagione di Striscia la Notizia.

La fascia del pre-serale di Mediaset è entrata in sofferenza da tempo, da un lato per la potenza della corazzata de I Soliti Ignoti e, dall’altro, per la rivoluzione dei tempi di messa in onda del programma che si sono allungati in favore di una prima serata che inizia sempre più tardi. Questo, e tanti altri fattori, potrebbero aver contribuito a far calare gli ascolti di Striscia la Notizia che è sempre in tempo per riprendersi e tornare agli antichi fasti.

L’operazione Incontrada-Siani ha convinto

Nonostante il breve periodo trascorso al bancone di Striscia, Vanessa Incontrada e Alessandro Siani hanno ampiamente convinto il pubblico che si era mostrato scettico dopo la notizia del loro ingaggio. La simpatia e la freschezza sono stati gli ingredienti principali messo sul piatto di questo pre-serale che è diventato una tradizione ultra trentennale per molto italiani e che, ogni sera, seguono con piacere la trasmissione. Sergio Friscia e Roberto Lipari saranno alla condizione di Striscia la Notizia dal 3 novembre.