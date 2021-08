Striscia la Notizia, Vanessa Incontrada e Siani al timone: è ufficiale

editato in: da

Vanessa Incontrada, splendida modella curvy

La fine dell’estate è ormai alle porte e l’attenzione è tutta per la stagione televisiva che inizierà a breve. Volti già conosciuti e volti nuovi saranno presenti sul piccolo schermo per fare compagnia al pubblico italiano. Tante, infatti, le novità che vedremo in onda nei prossimi mesi. E anche per Striscia la Notizia ci saranno dei cambiamenti.

Dietro il bancone del tg satirico di Canale 5 sono passati tanti professionisti, tra cui Ficarra e Picone, Gerry Scotti e Michelle Hunziker, Ezio Greggio e Enzo Iacchetti. Negli ultimi mesi, così, era cresciuta la curiosità di scoprire chi sarebbe stato a dare il via alla trentaquattresima edizione di Striscia la Notizia.

E quella che sembrava essere solo un’indiscrezione, si è invece rivelata essere una verità. Ad aprire questa edizione del programma, che tornerà in onda lunedì 27 settembre, ci sarà una coppia inedita che promette di fare scintille: Vanessa Incontrada e Alessandro Siani.

La Incontrada, che è tornata anche sul palco dei Seat Music Award con Carlo Conti, non si è quindi lasciata spaventare dalla mole degli impegni e ha colto con entusiasmo la nuova sfida che le è stata proposta. Lei, che nel mondo della comicità ha lavorato per tanto tempo, facendo da spalla a Claudio Bisio in Zelig, torna così al fianco di un attore comico.

Sono entusiasta e contenta – ha commentato la Incontrda – di entrare a far parte della grande famiglia di Striscia la Notizia.

Siani, che è stato a lungo corteggiato da Antonio Ricci, dal canto suo potrà portare dietro il bancone di Striscia tutto il suo talento, le sue battute e la sua simpatia. Non ci sono dubbi, insomma, che insieme i due riusciranno ad instaurare una buona sintonia e, soprattutto, a creare un clima divertente per allietare le serate dei telespettatori.

Antonio – ha confessato l’attore– mi provocava nel tentativo di farmi sedere dietro al bancone più famoso d’Italia, consapevole dei miei impegni al cinema e a teatro continuava a stuzzicarmi come solo lui sa fare. Poi quest’anno la svolta.

Probabilmente, come capitato nelle ultime stagioni, i due non resteranno al timone dello show per tutta la durata della stagione televisiva. Dopo una serie di puntate, salvo nuovi cambiamenti, dovranno lasciare spazio ad altri conduttori di cui ancora non si conosce l’identità. Potrebbero tornare presentatori che già hanno provato l’esperienza di guidare il tg satirico, o, proprio come nel caso di Siani e della Incontrata, Ricci potrebbe optare per volti totalmente nuovi.

Vanessa Incontrada e Alessandro Siani, con le loro personalità ironiche e la loro tendenza a mettersi sempre in gioco, riusciranno a farsi apprezzare dal pubblico di Striscia la Notizia?