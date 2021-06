Amadeus, le indiscrezioni su Affari Tuoi e il destino de I Soliti Ignoti

editato in: da

In una stagione televisiva ancora da definire, Rai1 ha una sola e granitica certezza: la presenza di Amadeus. Il conduttore e direttore artistico uscente del Festival di Sanremo sarà ancora saldamente al timone dell’access prime time, al quale ha dato nuova linfa grazie al successo crescente de I Soliti Ignoti.

Oltre alle indagini che continueranno ad appassionare milioni di italiani, Amadeus potrebbe anche approdare ad Affari Tuoi, proponendo una nuova formula a matrice familiare e, quindi, con la presenza della moglie Giovanna Civitillo. A darne l’indiscrezione è davidemaggio.it.

Conclusa la stagione condotta da Carlo Conti, che aveva guidato un’edizione lievemente snaturata rispetto al format originale e che aveva spopolato ai tempi di Paolo Bonolis, potrebbe essere Amadeus a prendere le redini dello show e in una collocazione nella quale ha dimostrato di essere particolarmente ferrato.

Sempre secondo quanto riporta davidemaggio.it, sembrerebbe che Amadeus sia già al lavoro sul nuovo progetto, con la registrazione di una puntata pilota con la quale ha iniziato a prendere le misure. A questa prima prova, se ne aggiungerà una seconda nella quale saranno definiti tutti i dettagli. Da questo piano di lavoro potrebbe emergere la decisione finale della rete, che potrebbe tornare a puntare sul format ma con un volto nuovo benché rassicurante dell’azienda.

La grande novità di questo ritorno è rappresentato dalla sua spalla, che potrebbe essere la moglie Giovanna Civitillo. Secondo indiscrezioni, la showgirl avrebbe preso alla puntata zero dello show, richiamando così gli antichi fasti de L’Eredità, il programma che li ha fatti incontrare e innamorare.

La prossima stagione televisiva sarà ancora ricca di impegni, per Amadeus, che si è anche detto pronto a guidare l’Eurovision Song Contest dopo la vittoria dei Maneskin a Rotterdam. Se sulla kermesse continentale vige la più completa incertezza, sulle serate speciali intitolate Figli delle Stelle – in onda dall’Arena di Verona – Amedeo Sebastiani ha già messo la sua firma.

Improbabile, invece, un suo ritorno a Sanremo 2022. Il suo no a una nuova guida della manifestazione è apparso definitivo e senza deroghe, anche se i progetti per il prossimo Festival sono ancora aperti e in fase di realizzazione. Amadeus potrebbe anche cedere alle lusinghe della Rai, viste le buone prove delle edizioni precedenti e l’intuizione sui Maneskin, volati a Eurovision e tornati vincitori dopo 31 anni di passione per l’Italia.