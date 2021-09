Ezio Greggio e Romina, nozze e figli sono lontani: “Stiamo bene così”

editato in: da

Chi è Romina Pierdomenico, la fidanzata di Ezio Greggio

Ezio Greggio e Romina Pierdomenico hanno svelato in un’intervista al settimanale Chi i loro piani per il futuro. No, nessuna campana a nozze suona in lontananza. In programma, non ci sono neppure dei figli. La coppia sta puntando alla propria felicità, all’equilibrio. L’amore tra i due è più forte che mai.

Lo storico conduttore di Striscia la Notizia ha trovato nella modella Romina una compagna leale. Sono appena tornati da una splendida vacanza a Saint Tropez: rilassati, felici, ma soprattutto liberi. Dopotutto, hanno da poco festeggiato il terzo anno insieme. “Non badiamo a nulla se non a noi”, Greggio ha scelto di usare queste parole per iniziare la sua intervista al magazine Chi. Da ormai tre anni, Ezio e Romina stanno vivendo una favola.

La differenza d’età non è affatto un problema per Greggio, che invece si sente più giovane. Una storia d’amore, la loro, che sta resistendo, nonostante alcune critiche e polemiche. “Io mi sento 35 anni, dunque siamo praticamente coetanei”. Riguardo al futuro, Greggio ha svelato che sono felici così. “Per il momento non abbiamo previsto nozze e figli“.

D’altro canto, è pur vero che il conduttore di Striscia di figli ne ha già due: Gabriele e Giacomo, avuti con l’ex moglie storica, Isabel Bengochea, con cui ha condiviso venti anni della sua vita. Tornando al futuro, Ezio e Romina hanno ammesso di avere invece tantissimi progetti lavorativi. La stessa Pierdomenico ha scherzato sul compagno: “Ezio ha mille progetti, uno ne pensa, cento ne realizza”.

Romina Pierdomenico – che è stata un’ex corteggiatrice di Uomini & Donne – ha conquistato il cuore di Ezio. I due già si conoscevano, ben prima di ufficializzare la loro storia d’amore. “Ci siamo incontrati a Montecarlo”. Di lei, Ezio ha sempre parlato in modo affascinante, considerandola come una delle poche donne che riescono a farlo sorridere.

Condividono poi tante passioni, dallo sport ai viaggi. Non è un legame basato solo sull’attrazione: c’è molto di più, il desiderio di viversi, di essere felici. E chissà, magari in futuro, potrebbe anche arrivare una proposta di matrimonio. Per il momento, i loro piani sono ben altri. E va bene così.