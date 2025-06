Fonte: Ufficio Stampa Gli ospiti Vip di Sarabanda Celebrity, giunto alla terza puntata l'8 giugno

Per una certa generazione, Sarabanda sarà sempre un piacevole salto nel passato. Per questo Mediaset ha deciso di ridare una chance all’amato programma musicale, riconfermando la conduzione di Enrico Papi. Stasera, domenica 8 giugno, spazio alla terza puntata ed ecco tutto quello che sappiamo su questo appuntamento con il ben noto game show.

Sarabanda, gli ospiti dell’8 giugno

Anche in questa terza puntata di Sarabanda Celebrity, Enrico Papi propone un totale di otto celebrità, suddivise in due squadre da quattro concorrenti l’una. Tutti volti ben noti ed ecco chi compone la squadra femminile:

Sabrina Salerno (di ritorno dopo la prima puntata);

Mietta;

Paola Di Benedetto;

Marcella Bella.

Diamo ora uno sguardo ai rappresentanti della squadra maschile:

Ringo;

Sergio Friscia;

Lda;

Rosa Chemical.

Formazioni decisamente variegate, per età e stile musicale. Il loro background variegato, però, rappresenterà un’arma potenzialmente vincente in questo gioco. L’obiettivo? Tutti mirano ovviamente ad accumulare quanti più punti possibile, conquistando jolly e arrivando in vantaggio l gioco finale, ormai divenuto mitico nella televisione italiana: il 7×30.

I giochi previsti

La musica continua a essere al centro del programma ma, occorre dirlo, dalla versione originale sono passati un bel po’ di anni. L’effetto nostalgia aiuta, come detto, ma non può fare miracoli. Il format è stato dunque un po’ rivisto e arricchito.

Tra i giochi più attesi ora c’è Playlist, che prevede di indovinare titoli eseguiti dal vivo, dopo un indizio. Spazio poi a Pentragramma, che abbina frasi misteriose da ricostruire ad alcune canzoni. Da elencare poi In & Out, che vede i concorrenti cantare perfettamente una canzone anche nelle porzioni in cui la musica si interrompe. Con Canzone Sbagliata, invece, Enrico Papi modifica di proposito un verso e le squadre devono cantarlo in versione corretta.

Spazio infine al Cantante Misterioso, che spinge a indovinare il personaggio che si cela dietro uno schermo, e Asta Musicale, che vede i concorrenti sfidarsi per indovinare un brano con il minor numero di note, magari tentando un rischioso “la indovino con una”.

Sarabanda Celebrity, come sta andando

Come detto, Sarabanda Celebrity può contare su un pubblico di riferimento che è quello dei Millennial. L’effetto nostalgia ha sempre una presa molto forte. A ciò si aggiunge il fatto che ci siano dei Vip a partecipare al gioco, il che attira anche nuovi spettatori.

Detto ciò, come stanno andando le cose nello studio di Enrico Papi? Il programma, prodotto da Banijay Italia e diretto da Roberto Cenci, ha saputo conquistare il pubblico nelle prime due settimane. Il primo appuntamento, che risale al 25 maggio ha raggiunto l’8,3% di share, totalizzando 1.264.000 spettatori. Un risultato di fatto quasi confermato nella seconda puntata, con l’8,1% di share e 1.055.000 spettatori.

Dove vedere Sarabanda Celebrity

Chiunque volesse seguire Sarabanda Celebrity, potrà farlo in prima serata su Italia 1 stasera, 8 giugno 2025. Il programma con Enrico Papi alla conduzione inizierà alle ore 21:30. Chance anche di seguire lo show in streaming, approfittando del sito o dell’app di Mediaset Infinity.