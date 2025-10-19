Makari 4, new entry, anticipazioni e quando vederla

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Il cast di Makari

Claudio Gioè torna su Rai Uno con la serie di successo Makari 4. Nuove indagini, intrighi e sorprese attendono Saverio Lamanna che ci porterà, ancora una volta, fra i paesaggi splendidi della Sicilia per risolvere i suoi casi.

Quando inizia Makari 4 e puntate

Dopo una lunga attesa, i fan di Makari potranno scoprire cosa succederà nella vita – professionale e privata – di Saverio Lamanna interpretato da Claudio Gioè. L’appuntamento con i nuovi episodi della quarta stagione di Makari è per domenica 19 ottobre alle 21.30 su Rai Uno. Anche questa volta saranno tanti i colpi di scena e gli approfondimenti per conoscere qualcosa di più sul protagonista della serie che ha conquistato il pubblico.

Cosa accadrà in questa quarta stagione? Secondo quanto rivelato da Leonardo Marini, sceneggiatore della serie, la storia si concentrerà sul privato di Lamanna e sulla sua interiorità. “Il tratto dell’immaturità è uno dei connotati più forti del personaggio fin dalla prima stagione – ha raccontato -. Saverio fugge costantemente — dal lavoro, dai sentimenti, dal dolore — e in questo suo scappare finisce per cercare ciò che ha perduto, a partire dal legame con la madre. Màkari è, in un certo senso, la rappresentazione di quella figura materna assente, un luogo rifugio ma anche un confine da superare”.

Ritroveremo dunque figure femminili forti, pronte a circondare (e mettere in crisi) il personaggio di Claudio Gioè, da Suleima a Michela. Ci saranno poi Peppe Piccionello, a cui presta il volto Domenico Centamore, Marilù, il vicequestore Randone e il padre di Saverio Lamanna. “Saverio sarà messo davvero alla prova – ha detto Claudio Gioè, parlando dei nuovi episodi della serie -. Ma questo è ciò che amo di più della serie: la possibilità di alternare il tono comico al noir, passando dalla leggerezza alla profondità emotiva”.

Secondo la trama che è stata anticipata, Saverio (Claudio Gioè) e Piccionello (Domenico Centamore) continueranno a indagare su nuovi misteri sino a quando non accadranno dei cambiamenti. Suleima (Ester Pantano) dovrà infatti allontanarsi per lavoro, trasferendosi a Malta, mentre nella vita del giornalista tornerà Michela (Serena Iansiti), che riporterà a galla tormenti del passato. Fra i personaggi che entreranno in scena anche Arianna (Giovanna Rosace), una ragazza ribelle e appassionata di metal, figlia di una ex di Saverio.

Makari 4, cast e location

A fare da cornice ai misteri e le indagini ci sarà, ancora una volta, la splendida Sicilia. Le riprese di Makari infatti sono state realizzate fra Scopello, San Vito Lo Capo e Trapani, luoghi da sogno con piccoli borghi, tradizioni radicate, riserve naturali, spiagge e mare cristallino.

Il cast di Makari 4 è costituito da Claudio Gioè (Saverio Lamanna), Domenico Centamore (Peppe Piccionello), Elena Radonicich (Michela Pacino), Ester Pantano (Suleima), Antonella Attili (Marilù), Tuccio Musumeci (padre di Saverio), Filippo Luna (Vicequestore Randone), Giovanna Rosace (Arianna) e Eurydice El-Etr (Azrah). La prima puntata andrà dunque in scena il 19 ottobre, mentre il finale di stagione di Makari sarà il 9 novembre. Gli episodi saranno in tutto quattro, uno per ogni storia da raccontare, fra indagini e vicende personali di Lamanna.