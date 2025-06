Ascolti tv del 27 giugno, Tim Summer Hits o La notte nel cuore

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

IPA Andrea Delogu e Carlo Conti al Tim Summer Hits

Venerdì 27 giugno è tornato l’appuntamento con Tim Summer Hits 2025 su Rai 1. Carlo Conti e Andrea Delogu si giocano il podio degli ascolti tv con la serie La notte nel cuore su Canale 5.

La Rai ha presentato i palinsesti del prossimo anno e Carlo Conti resta una delle colonne portanti, protagonista assoluto anche dell’estate con Tim Summer Hits 2025. Ospiti della terza serata sono stati Alfa, Bresh, Capo Plaza, Carl Brave e Sarah Toscano, Coez, Cristiano Malgioglio, Diodato, Emis Killa, Fabio Rovazzi insieme a Paola Iezzi e Dani Faiv, Fedez e Clara, Francesca Michielin, Fred De Palma, Fulminacci, Joan Thiele, Levante, Luchè, Marco Masini, Olly, Patty Pravo.

Canale 5 ha mandato in onda una puntata della serie La notte nel cuore dove i preparativi per il matrimonio di Cihan e Sevilay proseguono e finalmente arriva il giorno delle nozze. Nuh e Melek non riescono a credere che i due cugini si sposeranno davvero.

Quarto Grado su Rete 4 si è occupato dei casi di Chiara Poggi e di Liliana Resinovich, mentre su Rai 3 è stato trasmesso il film di Nanni Moretti, Habemus Papam.

Prima serata, ascolti tv del 27 giugno

Su Rai1 Tim Summer Hits ha interessato 1.964.000 spettatori pari al 15.4% di share (Buonanotte di 11 minuti a 927.000 e il 10.8%). Su Canale5 La Notte nel Cuore ha conquistato 1.789.000 spettatori con uno share del 15.6%. Su Rai2 Effetto Nicholas intrattiene 371.000 spettatori pari al 2.7%. Su Italia1 White Elephant – Codice criminale incolla davanti al video 809.000 spettatori con il 5.9%. Su Rai3 Habemus Papam segna 525.000 spettatori (3.8%). Su Rete4 Quarto Grado totalizza un ascolto medio di 1.222.000 spettatori (11.3%). Su La7 Propaganda Live Best raggiunge 320.000 spettatori e il 3%. Su Tv8 Radio Italia Live – Il Concerto ottiene 386.000 spettatori (3.2%). Sul Nove I Migliori Fratelli di Crozza raduna 430.000 spettatori con il 3.1%. Sul 20 La mummia – La tomba dell’imperatore Dragone fa sintonizzare 311.000 spettatori (2.2%). Su Rai4 John Wick 4 è scelto da 317.000 spettatori (2.6%). Su Iris Jane Eyre è seguito da 324.000 spettatori pari al 2.4%. Su RaiMovie Orizzonti di gloria sigla 196.000 spettatori (1.4%).

Access Prime Time, dati del 27 giugno

Su Rai1 Affari Tuoi raduna 4.506.000 spettatori (29.8%). Su Canale5 Paperissima Sprint raccoglie 1.834.000 spettatori pari al 12.1%. Su Rai2 TG2 Post totalizza 445.000 spettatori con il 2.9%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 969.000 spettatori (6.5%). Su Rai3 gli Europei Femminili di Basket sono seguiti da 545.000 spettatori (3.7%). Su Rete4 4 di Sera ha raggiunto 777.000 spettatori e il 5.4% nella prima parte e 822.000 spettatori e il 5.4% nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo conquista 1.244.000 spettatori (8.3%). Sul Nove The Cage – Prendi e Scappa raccoglie 447.000 spettatori con il 3%.

Ascolti tv Preserale, dati del 27 giugno

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto 2.152.000 spettatori pari al 22.9%, mentre Reazione a Catena ha coinvolto 3.058.000 spettatori pari al 26%. Su Canale5 Caduta Libera – Le 10 Botole ha intrattenuto 1.297.000 spettatori (15.4%), mentre Caduta Libera ha convinto 1.701.000 spettatori (15.9%). Su Rai2, dopo TGSport Sera (326.000 – 3.9%) e Radio2 Social Club Clip (190.000 – 2%), gli Europei Femminili di Basket totalizzano 290.000 spettatori con il 2.4%. Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 336.000 spettatori (3.5%), mentre C.S.I. Miami raccoglie 510.000 spettatori (4.1%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 1.676.000 spettatori (14%). A seguire Blob segna 702.000 spettatori (5.2%). Su Rete4 La Promessa interessa 717.000 spettatori (5.6%). Su La7 la replica di Famiglie d’Italia raduna 147.000 spettatori pari all’1.5%. Su Tv8 4 Ristoranti ha conquistato 272.000 spettatori (2.1%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 383.000 spettatori con il 3%.