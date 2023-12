Michelle Hunziker e Serena Autieri sono due volti noti dello spettacolo ma formano anche una delle coppie di amiche più celebri. O meglio, “formavano” secondo un’indiscrezione comparsa sul settimanale Oggi che vedrebbe il loro legame di lunga data ormai agli sgoccioli. Non è la prima volta che si parla di crisi tra le due, ma stavolta c’è un’unica differenza: non hanno smentito né confermato quanto si vocifera.

Michelle Hunziker e Serena Autieri, fine di un’amicizia?

“L’attrice napoletana starebbe vivendo un momento privato di crisi con la sua migliore amica, nonché consigliera fedele, Michelle Hunziker”, riporta il settimanale Oggi nella rubrica curata dal giornalista Alberto Dandolo. Una notizia che, se confermata, desterebbe un certo scalpore. Quello tra Serena Autieri e Michelle Hunziker è, infatti, uno dei legami più longevi e solidi tra le celebrità di casa nostra: due donne che, a dispetto dei pregiudizi su invidie e malumori tra vip, hanno dimostrato che si può essere amiche anche in questo ambiente e non necessariamente “rivali”.

“Queste incomprensioni si sono acuite negli ultimi mesi – prosegue l’indiscrezione -. Le due primedonne, pur continuando a seguirsi sui social, hanno rallentato le loro frequentazioni”. Un’amicizia che sarebbe giunta al capolinea o che comunque starebbe attraversando un momento difficile, segnato dalla lontananza tra le due. Michelle e Serena sono amiche da una vita, hanno sempre condiviso i momenti più belli come le vacanze insieme e i nuovi amori, ma stavolta qualcosa si sarebbe incrinato.

Gli indizi della crisi sui social

Si tratta davvero della fine di un’amicizia? Non è la prima volta che si parla di questo argomento e già alla fine del 2022, sempre il settimanale Oggi, aveva raccontato di un’allontanamento definitivo tra Serena Autieri e Michelle Hunziker per via del riavvicinamento tra la conduttrice di origini svizzere e l’allora marito, Tomaso Trussardi. C’è però una differenza sostanziale tra quanto si era detto allora e questa nuova indiscrezione: in quell’occasione entrambe si erano esposte su Instagram smentendo tutto.

“Maretta tra me e la mia amica? Ma come si permettono“, aveva scritto la Hunziker condividendo un frame che la mostrava impegnata in una videochiamata con la Autieri. Poi era giunto anche un video: “Le marette tra le amiche vere non esistono. Perché l’amicizia è una delle cose più preziose che una persona possa avere, quando sono amicizie così profonde e belle come la nostra… Nein, nein, nein, nein. Esistono delle donne molto impegnate che sono sempre in giro per lavoro e che si vedono purtroppo poco, poco, poco. Però da lì ad avere una maretta… No, sono contenta che sia una fake news“.

I più attenti hanno notato che Michelle e Serena continuano a seguirsi sui social, ma che ultimamente le interazioni tra le due sembrano ridotte ai minimi termini. Un fatto strano a giudicare dal periodo particolare che sta vivendo la Hunziker, impegnata nel lavoro ma anche nella sua nuova veste da super nonna del piccolo Cesare, figlio di Aurora Ramazzotti. Sempre secondo l’indiscrezione, la Autieri “scalpita per tornare in tv con un programma tutto suo e così allaccia relazioni con gente che conta” e proprio questo sarebbe alla radice di queste fantomatiche incomprensioni. Non ci resta che attendere eventuali smentite (o conferme).