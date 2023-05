Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi: la verità sul “ritorno di fiamma”

Fonte: IPA Michelle Hunziker, 10 look che hanno fatto la storia (e lasciato senza fiato)

Quella tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi è stata una bellissima storia d’amore, coronata anche dalla nascita di due splendide bambine, Sole e Celeste. Un amore che, però, rimarrà solo un indelebile ricordo. La conduttrice è tornata a parlare del fallimento del matrimonio con l’imprenditore e, in un’intervista al settimanale F, ha smentito la possibilità di un ritorno di fiamma (citando anche un altro illustre ex, Eros Ramazzotti). La sua verità e le sue intime confessioni.

Michelle Hunziker e la separazione da Trussardi: “Dolore immenso”

Michelle Hunziker è diventata nonna a fine marzo e, ora, buona parte delle sue attenzioni sono incentrate sul nipotino Cesare e sulla figlia, Aurora Ramazzotti, che ha assaporato per la prima volta la bellezza della maternità. Ma il gossip non si dimentica della bionda conduttrice Mediaset, sempre sotto i riflettori quando si parla della sua vita sentimentale e degli illustri ex con cui ha creato una grande famiglia allargata. Come Tomaso Trussardi, dal cui matrimonio sono nate le figlie Sole e Celeste, e dal quale si è separata all’inizio del 2022.

La showgirl è più volte tornata su questo delicato argomento, e l’ha fatto anche in una recente intervista a F. Al settimanale, oltre a condividere la sua grande gioia per essere diventata nonna, ha confidato anche quanto sia stata dolorosa la separazione dall’imprenditore, soprattutto per le piccole di casa: “Dire che le mie figlie non hanno sofferto per la separazione sarebbe falso. Sono figlia di separati anche io, e so bene che è un dolore immenso. Come so che non si smette mai di sperare, fino all’ultimo giorno della nostra vita, che mamma e papà tornino insieme”.

Michelle Hunziker ha parlato anche della sua storia personale e della separazione dei suoi genitori: “Se fosse ancora in vita mio papà, nonostante sappia benissimo che mia mamma ha fatto strabene a lasciarlo perché era alcolizzato, sognerei ancora che se lo riprendesse. Ma conta anche come ti separi. Le mie figlie le ho accompagnate, per tutte loro il padre resta un principe“.

Nessun ritorno di fiamma: la smentita della conduttrice

La separazione è un capitolo doloroso nella vita di ognuno. Simboleggia il fallimento di un amore che si sperava potesse durare in eterno, e porta con sé tanta sofferenza. Michelle Hunziker questo lo sa bene, ma sa anche che, creando un rapporto di rispetto e fiducia con il proprio ex, è possibile conservare il giusto equilibrio e la giusta armonia in famiglia, anche e soprattutto per il bene dei figli.

La conduttrice nega un ritorno di fiamma con Tomaso Trussardi, ma è consapevole che avere un rapporto con lui è fondamentale per crescere le figlie in un contesto familiare armonico. E lo stesso discorso vale anche per Eros Ramazzotti, padre della sua Aurora: “Ogni volta che vado a mangiare con Tomaso o Eros i giornali scrivono ‘ritorno di fiamma’. Invece è semplicemente la volontà di far vivere ai figli ciò che gli spetta, due genitori che vanno d’accordo e fanno progetti da famiglia. Se hai scelto una persona come padre dei tuoi figli, farà parte della tua vita e gli vorrai bene per sempre“.