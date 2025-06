Michelle Hunziker, grande festa per la comunione di Celeste. Trussardi assente, chi c’era

Fonte: IPA Michelle Hunziker

Grandi momenti di festa in casa Hunziker. La showgirl e conduttrice si è presa una piccola pausa dai suoi impegni professionali per festeggiare un giorno importantissimo: la comunione di sua figlia Celeste.

Un evento carico di emozione che, ovviamente, Michelle ha voluto celebrare nel migliore dei modi organizzando una festa interamente dedicata alla sua bambina insieme alla famiglia e agli amici più stretti. Gli occhi più attenti, però, hanno notato una mancanza particolare: quella di Tomaso Trussardi, ex marito di Michelle e padre di Celeste.

Michelle Hunziker festeggia la comunione di Celeste: chi c’era

Prima una bellissima esperienza come conduttrice della serata finale dell’Eurovision Song Contest di Basilea, poi una festa più raccolta ma sicuramente di grande valore accanto alla sua famiglia e alle persone più care.

Michelle Hunziker entra nei mesi più caldi dell’anno celebrando il bello che ha intorno, dedicandosi a una delle componenti più giovani della sua famiglia: sua figlia Celeste. La showgirl ha infatti condiviso nelle sue storie social uno dei momenti di festa più belli della sua bambina: il giorno della sua comunione.

Per l’occasione, Michelle ha scelto di dedicarle una festa intima, dove condividere il momento accanto alle persone più care, suddivisa in due momenti: dopo la cerimonia religiosa, infatti, la festa si è spostata in una tenuta di campagna tra prati verdi, bomboniere rosa e fiocchi. Il posto perfetto per godersi una giornata di sole.

A festeggiare il traguardo della piccola Celeste, che oggi ha 10 anni, oltre a Michelle non sono mancati la sua sorellina Sole, nonna Ineke, lo zio Harold e, ovviamente, Aurora Ramazzotti, bellissima nel suo Chemisier oversize a righe molto primaverile, insieme al compagno Goffredo Cerza.

Oltre ai famigliari, poi, immancabile la presenza della manager di Michelle e la beauty expert Laura Barenghi: due personalità vicinissime alla conduttrice che ormai sembrano davvero far parte della sua cerchia più ristretta.

Tomaso Trussardi grande assente

In un’atmosfera di festa primaverile in cui nulla sembrava essere fuori posto, i fan più attenti si sono accorti di una mancanza di un certo peso: quella di Tomaso Trussardi, ex di Michelle e padre di Sole e Celeste.

Non è chiaro se Trussardi mancasse davvero o se, per determinati motivi, abbia deciso di non prendere parte alle foto e ai video pubblicati da Michelle: quel che è certo è che, considerata l’importanza dell’evento, non vederlo festeggiare ha certamente acceso una certa curiosità.

La chiusura del matrimonio, durato dal 2014 al 2022, è stato un duro colpo per Michelle che, a distanza di tempo, continua però a mantenere un buon rapporto con l’ex marito anche per le loro due bambine.

A raccontarlo, proprio Michelle in un’intervista: “Ogni volta che vado a mangiare con Tomaso o Eros i giornali scrivono ‘ritorno di fiamma’. Invece è semplicemente la volontà di far vivere ai figli ciò che gli spetta, due genitori che vanno d’accordo e fanno progetti da famiglia. Se hai scelto una persona come padre dei tuoi figli, farà parte della tua vita e gli vorrai bene per sempre”.

Che sia stata la paura di alimentare il gossip o una volontà precisa di mantenere riserbo sulla presenza o meno di Trussardi alla comunione?