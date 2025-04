Michelle Hunziker all’Eurovision 2025 condurrà solo la finale, i motivi e i dettagli

Fonte: IPA Michelle Hunziker

Manca davvero poco all’atteso evento musicale dell’anno, ovvero l’Eurovision Song Contest, che si terrà a Basilea dal 13 al 17 maggio prossimi: a condurre l’evento, ma solo per la serata finale, ci sarà anche Michelle Hunziker. La showgirl non sarà invece presente durante le due semifinali e i motivi li ha spiegati la stessa conduttrice in una serie di stories su Instagram, condividendo anche alcuni dettagli sulla sua presenza.

Michelle Hunziker, perché presenterà solo la finale dell’Eurovision 2025

Dal 13 al 17 maggio Basilea diventerà la capitale europea della musica grazie alla 69° edizione dell’Eurovision Song Contest che si terrà proprio in quei giorni nella città svizzera e che, come ogni anno, promette di essere un evento spettacolare, ricco di musica, cultura e intrattenimento. A condurre l’evento ci saranno Hazel Brugger e Sandra Studer che saranno presenti in tutte e tre le serate, nelle semifinali del 13 e 15 maggio e durante il grande finale del 17 maggio, mentre Michelle Hunziker si unirà a loro come co-presentatrice esclusivamente per la finale.

Nel contest si sfideranno ben 37 paesi con artisti di spicco come KAJ per la Svezia, JJ per l’Austria e Louane per la Francia, anche se l’attesa più grande, grazie anche al tam tam social, è per il poliedrico rapper estone Tommy Cash, autore del tormentone Espresso Macchiato, e per il nostro rappresentante italiano Lucio Corsi che è subentrato a Olly il quale, pur avendo vinto il Festival di Sanremo, ha ceduto il posto all’autore di Volevo essere un duro.

C’è dunque grande attesa per scoprire chi si aggiudicherà il primo posto del podio e, tra coloro che annunceranno il vincitore, ci sarà proprio Michelle Hunziker. La scelta di non partecipare alle semifinali dell’evento però ha sollevato qualche perplessità e in molti si sono chiesti come mai la showgirl sarà presente solo durante la finale: a chiarire eventuali dubbi ci ha pensato la stessa Michelle che, durante una serie di stories pubblicate sul suo profilo Instagram, ha risposto alle domande dei fan e chiarito il perché della sua presenza solamente durante la serata finale del Contest.

La Hunziker infatti ha dichiarato di non voler venire meno agli impegni che ha con Mediaset rispetto alla conduzione di Striscia La Notizia e in merito a questo ha dichiarato: “Essendo in onda tutti i giorni con Striscia fino al 10 di giugno, durante la settimana non potevo andare contro noi stessi. Mi è stato concesso al sabato per la finale e sono molto grata per questa cosa. Riesco comunque a vivere questa bellissima avventura conducendo la finale”

Sarebbe dunque esclusivamente questo il motivo che vedrebbe Michelle impegnata all’Eurovision nella sola serata di sabato 17 maggio.

Michelle Hunziker risponde ai fan: ecco i dettagli della sua presenza all’Eurovision 2025

Nelle stories di Instagram Michelle Hunziker ha risposto anche ad altre domande riguardanti la sua presenza all’Eurovision Song Contest 2025: arrivata a Basilea per le prove dell’evento, la bionda showgirl ha infatti attivato un box domande per rispondere alle curiosità dei fan che le hanno chiesto varie cose.

Innanzitutto, dopo aver spiegato il motivo della sua presenza solo durante la finale dell’evento, si è detta estremamente felice di questa occasione: “In cuor mio ho sempre sognato di condurre, un giorno, l’Eurovision Song Contest. Ma quante probabilità c’erano che uno dei miei Paesi del cuore vincesse?” ha dichiarato infatti Michelle per poi rispondere ad una domanda sulle sue colleghe presentatrici, Hazel Brugge e Sandra Studer dicendosi sicura che “sarà proprio bello lavorare con loro” e rivelando che durante il loro primo incontro hanno parlato principalmente dei rispettivi figli.

Michelle ha poi risposto alla curiosità sulla lingua, spiegando che la conduzione sarà naturalmente in inglese “In modo tale che tutti e 37 i paesi possano comprendere esattamente che cosa devono fare, come votare, tutto il regolamento”. Lo show infatti sarà complesso e con tempi molto ristretti e dunque rappresenterà una sfida anche per la vulcanica Michelle che in proposito ha dichiarato “Dovremo essere precisissime, dei veri orologi svizzeri”.

Infine la bionda showgirl ha risposto alla fatidica domanda: per chi farà il tifo in questa edizione? “Questa è la domanda più difficile” ha esordito Michelle, “quando sarò su quel palco, devo rimanere assolutamente, totalmente neutrale. Il mio cuore batte per i Paesi che amo: batte per la Svizzera, batte per l’Italia, batte per la Germania. Sarà difficile scegliere perché ci sono un sacco di canzoni davvero bellissime” ha concluso la conduttrice.