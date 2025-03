Fonte: IPA Damiano David

È iniziato il conto alla rovescia per l’Eurovision Song Contest 2025, la competizione che vede sfidarsi le più grandi hit del Vecchio Continente. Appuntamento per il 17 maggio a Basilea, in Svizzera, ma con ben più di un tocco italiano. A cominciare dalla conduttrice, la splendida Michelle Hunziker che il Belpaese ha ormai adottato, fino a un ospite parecchio atteso. Damiano David, stavolta senza Maneskin, potrebbe tornare a calcare il palco dell’ESC.

Tutti gli italiani all’Eurovision 2025

Sarà il secondo classificato dell’ultimo Festival di Sanremo Lucio Corsi a rappresentare l’Italia all’Eurovision 2025. Agevolato dalla rinuncia del vincitore Olly, il cantautore dall’aspetto di un folletto è pronto a incantare il pubblico svizzero con la sua fiabesca Volevo essere un duro. E Sanremo sbarca a Basilea anche grazie a San Marino, che ha scelto in sua rappresentanza Gabry Ponte e la sua Tutta l’Italia, sigla del Festival di Carlo Conti.

Vi sono, ancora, italiani sotto mentite spoglie. Ad esempio, gli albanesi Beatrice Gjergji e Kolë Laca, che compongono il duo elettropop degli Shkodra Elektronike, rappresentano sì il Paese natale di Kledi, ma sono entrambi possessori di nazionalità italiana e residenza a Auronzo di Cadore, in provincia di Belluno. Di origini campane è anche la maltese Miriana Conte, il cui papà è nato a Napoli. E come non citare, infine, la già virale Espresso Macchiato dell’estone Tommy Cash, che ha fatto degli stereotipi sull’Italia il suo successo.

Arriva anche Damiano David

Anche il superospite della serata finale, quella di sabato 17 maggio, potrebbe essere italiano. Indiscrezioni diffuse dalla stampa svizzera parlano di un possibile ritorno sul palco dell’ESC di Damiano David, che deve proprio alla vittoria al contest europeo il successo internazionale ottenuto con i Maneskin.

È una cosa che Damiano ha in comune con Céline Dion, anche l’icona della musica mondiale iniziò la propria sfavillante carriera all’Eurovision, era il 1988 e eseguì (come sempre, magistralmente) il brano Ne partez pas sans moi in rappresentanza della Svizzera. Essere ospite proprio in Svizzera sarebbe dunque un cerchio che si chiude, l’omaggio a una carriera degna di entrare nella storia. La partecipazione di Dion è tuttavia messa in dubbio dalle preoccupanti condizioni di salute della cantante.

Tutte le canzoni dell’Eurovision Song Contest 2025

Ecco l’elenco completo, in rigoroso ordine alfabetico, di tutti i brani in gara, dei loro autori, del paese che rappresentano e della lingua in cui saranno cantati.