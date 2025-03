Tommy Cash non si lascia coinvolgere dalle polemiche per "Espresso Macchiato" e non ha tempo per il dramma: "Ci sono 99 significati: scegline uno"

Espresso Macchiato, por favore… quanti di noi hanno cercato di resistere – con tutte le forze – alla canzone di Tommy Cash (rappresentante dell’Estonia all’Eurovision Song Contest), ma alla fine non facciamo altro che pensarci quando beviamo il caffè? Estremamente orecchiabile, il brano è al centro di una lunghissima polemica, per le “frasi fatte”, ma anche perché alla fine non fa altro che rimarcare una serie di stereotipi che noi italiani cerchiamo di toglierci di dosso da tempo immemore, e con fatica. Non era questo l’obiettivo di Tommy Cash, che “ama quando le persone reagiscono”. E alle polemiche risponde che un artista non è obbligato a spiegare la propria arte, perché ciascuno di noi può attribuire un significato diverso a un’opera.

Tommy Cash, la replica alle polemiche per il brano Espresso Macchiato

Al primo ascolto, Espresso Macchiato lascia attoniti. Se poi guardiamo il video ascoltando la canzone, capiamo sin da subito che ci troviamo di fronte a una performance completa, che può piacere o non piacere, e che è stata studiata in ogni dettaglio. Non c’è voluto molto tempo prima che si scatenassero decine di polemiche in merito alla presenza di Tommy Cash con questa canzone all’Eurovision Song Contest 2025, dove noi manderemo Lucio Corsi, poiché Olly ha rinunciato. E c’è ancora il nodo San Marino Song Contest, dove tra i favoriti troviamo Gabry Ponte con Tutta l’Italia.

All’Adnkronos, Tommy Cash ha risposto ad alcune domande in merito alla sua presenza all’Eurovision. Facendo, a onore del vero, anche una sorta di dichiarazione d’amore all’Italia, Paese in cui è stato più volte e a cui si sente legato. Non vuole pensare al dramma, tuttavia, anche perché prepararsi per l’Eurovision richiede grande impegno. E in merito al significato della sua canzone la replica è secca: “Non mi piace quando un artista deve spiegare la propria arte. L’arte è fatta per essere compresa individualmente. Voglio che ogni persona ascolti la canzone, veda l’esibizione e ci trovi il proprio significato. Ci sono 99 significati: scegline uno”.

La visione originale resta, ma verrà eliminato l’eccesso

Non sono previste delle modifiche profonde al brano in gara all’Eurovision Song Contest. “Restiamo fedeli alla nostra visione originale. Elimineremo l’eccesso, manterremo ciò che funziona e modificheremo la performance per il palco dell’Eurovision”. C’è da dire che questo brano, al netto delle polemiche, ha ottenuto un riscontro più che positivo in termini di ascolti, divenendo la terza traccia più virale su Spotify a livello mondiale. A distanza di poche settimane, in ogni parte del mondo Espresso Macchiato viene ascoltata. E sono nate persino delle cover.

Ma qual è il rapporto di Tommy Cash con l’Italia? Chi si aspettava delle critiche rimarrà deluso: “Ho navigato nei canali di una Venezia deserta di notte. Ho nuotato nelle spiagge di Capri. Ho visto la bellezza di Firenze con i miei occhi. Ho cavalcato tra i vigneti e le foreste d’Italia. Ho sorseggiato un caffè sul mio balcone a Positano, con vista sulla città, mentre il sole mi bruciava la pelle”. Insomma, Tommy Cash è ormai oltre le polemiche, all’Eurovision sarà un “fratello maggiore” per Lucio Corsi e continuerà a fare la sua arte.