San Marino Song Contest 2025, Gabry Ponte tra i finalisti: la lista dei cantanti in gara

Fonte: IPA Gabry Ponte tra i finalisti del "San Marino Song Contest 2025"

Finita la settimana di Sanremo 2025, è tempo di Eurovision Song Contest. Dopo l’annuncio relativo alla partecipazione di Lucio Corsi come rappresentante dell’Italia, non resta che scoprire quale cantante salirà sul palco di Basilea per portare in alto la bandiera di San Marino.

L’artista prescelto, come sempre, sarà il vincitore del San Marino Song Contest, la manifestazione che aggiudica di diritto la presenza all’ESC. Scopriamo insieme i nomi dei 20 artisti pronti a gareggiare nel corso della finale del concorso.

“San Marino Song Contest 2025”, conduttori, premi e ospiti

Tutto pronto per la serata finale del San Marino Song Contest, l’evento che ormai da anni funge da pass per l’Eurovision per una serie di artisti nazionali, italiani, e internazionali: quest’anno, sono quasi mille i cantanti che hanno partecipato alla selezione.

Alla finale, però, saranno solo 20 gli artisti a partecipare alla gara dell’8 marzo: un evento che attribuirà ufficialmente un posto all’Eurovision Song Contest 2025 che quest’anno si terrà a Basilea dal 13 al 17 maggio.

La serata si preannuncia come un mix di musica e intrattenimento, anche grazie ai conduttori Flora Canto e Francesco Facchinetti, oltre a ospiti del calibro di Cristiano Malgioglio, La Rappresentante di Lista e Senhit.

Saranno 4 i premi assegnati alla fine della serata: il Premio San Marino RTV “Ludovico di Meo”, il Premio della Critica, il Premio Una voce per San Marino e, ovviamente, il Premio Eurovision, che permette ufficialmente di partecipare alla competizione di maggio.

La giuria pronta a votare per l’esito finale è composta da 5 grandi volti: Roberto Sergio, Direttore Generale di San Marino Rtv, Luca De Gennaro, Federica Gentile, Ema Stokholma e Mario Andrea Ettorre.

“San Marino Song Contest 2025”, la lista completa degli artisti in gara

A far parte del roster di artisti pronti a cantare nella finale dell’8 marzo, nuove e belle sorprese ma anche nomi conosciuti: gareggeranno, tra gli altri, Gabry Ponte, che riporta la canzone ufficiale di Sanremo 2025, Pierdavide Carone e Marco Carta, volti di Amici di Maria de Filippi con una carriera di grande rispetto, Bianca Atzei e Questo e Quello, già conosciuti per aver provato a rientrare nelle Nuove Proposte della 75esima edizione del Festival di Sanremo tramite Sanremo Giovani.

Ecco la lista completa degli artisti in gara con i titoli dei loro brani:

Bianca Atzei, Testacoda

Besa, Tiki Tiki

Boosta, BTW

Vicenzo Capua, Sei sempre tu

Pierdavide Carone, Mi vuoi sposare?

Marco Carta, Solo fantasia

Luisa Corna, Il giorno giusto

Curli, Juliet

Elasi, Lorella

Haymara, Tomame las manos

King Foo, The edge of the world

Paco, Until the end

Gabry Ponte, Tutta l’Italia

Questo e Quello, Bella Balla

Silvia Salemi, Coralli

Angy Sciaqua, “I”

Taoma, NPC

Teslenko, Storm

The Rimpled, You get me so high

Giacomo Voli, Ave Maria

“San Marino Song Contest 2025”, dove e quando vederlo

L’appuntamento per scoprire il nome dell’artista che rappresenterà lo Stato di San Marino all’Eurovision Song Contest 2025 è programmato per l’8 marzo: la serata finale sarà trasmessa su San Marino RTV dalle 20:30, e potrà essere seguita anche in simulcast su Rai Radio 2 e su RaiPlay.