Sanremo 2025 è pronto a far ballare tutta l’Italia, e non solo metaforicamente. Per il 75° anniversario del Festival della Canzone Italiana, il jingle ufficiale sarà Tutta L’Italia (Sanremo 2025), il nuovo singolo di Gabry Ponte, DJ e producer italiano da record, che porta la sua inconfondibile firma musicale sul palco dell’Ariston.

Un connubio tra tradizione e modernità che promette di far vibrare il Festival con sonorità elettroniche dal gusto internazionale, senza perdere il legame con le radici del nostro Paese.

Sanremo 2025, Tutta L’Italia di Gabry Ponte è il jingle ufficiale

Dimenticate le solite sigle: Tutta L’Italia (Sanremo 2025) è un mix esplosivo che unisce strumenti della tradizione italiana come mandolino, tamburello e fisarmonica a un beat elettronico pulsante, capace di trasformare ogni ascolto in una festa collettiva. Il brano, prodotto per Warner Music Italy, sarà disponibile in radio e su tutte le piattaforme digitali dal 31 gennaio, poco prima dell’inizio del Festival.

Gabry Ponte, con oltre 5.5 miliardi di stream globali e 18 milioni di ascoltatori mensili su Spotify, è il DJ italiano più ascoltato al mondo. Il suo nome è sinonimo di hit planetarie, da Blue (Da Ba Dee) con gli Eiffel 65 fino a Thunder con LUM!X e Prezioso. Ma ora l’attenzione è tutta su Sanremo 2025, dove il suo sound diventerà la colonna sonora dell’evento più atteso dell’anno.

Una carriera da record

Sanremo 2025 non sarà solo un traguardo, ma un’ulteriore consacrazione per un artista che ha riscritto la storia della musica dance.

Nominato ai Grammy, vincitore di 3 dischi di diamante, 46 di platino e 26 d’oro, Gabry Ponte è il primo DJ della storia a essersi esibito nello Stadio San Siro di Milano. E il 28 giugno 2025 tornerà proprio lì, trasformando l’iconico impianto nel più grande dancefloor d’Italia con il suo evento San Siro Dance, powered by RTL 102.5.

Nel frattempo, il suo calendario live è un susseguirsi di date sold out, tra cui Tomorrowland, Parookaville e Unreal Festival. Il 2024 ha segnato i suoi 25 anni di carriera, celebrati con un tour trionfale nelle più grandi arene italiane e un’esibizione memorabile al Tomorrowland Brasil.

Gabry Ponte: una figlia e un grande mistero

Nonostante il suo enorme successo, Gabry Ponte ha sempre mantenuto il massimo riserbo sulla sua vita privata. Di lui sappiamo che è padre di una bambina, Alice, nata nel 2021, ma non ha mai rivelato dettagli sulla madre della piccola né sulla sua situazione sentimentale. Nessuna informazione su una moglie o compagna, segno che il DJ preferisce tenere la sua famiglia lontana dai riflettori.

Dietro la sua immagine energica e la sua carriera brillante, Gabry Ponte ha affrontato anche momenti difficili. Nel 2021, il DJ ha dovuto interrompere temporaneamente la sua attività per sottoporsi a un delicato intervento al cuore.

“Ho avuto un problema di salute, apparentemente congenito, che ho scoperto 10 o 15 anni fa: una malattia degenerativa al cuore” – aveva raccontato in un’intervista a Radio Deejay – “Mi hanno detto che sarei dovuto essere operato e ho preferito farlo subito”.

L’intervento è andato bene e, oggi, il suo cuore è più forte che mai. Il DJ ha ripreso a lavorare a pieno ritmo, portando avanti la sua carriera con la stessa energia che lo ha sempre contraddistinto.